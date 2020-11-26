Курс долара виріс до 28,44 гривні, а курс євро - до 33,85 гривні.

Національний банк України на п'ятницю, 27 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,44 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 6 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 33,85 гривні/євро, тобто гривня ослабла до євро на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Офіційний курс

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 27 листопада встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2844,28 (26 листопада – 2838,16)

100 EUR – 3384,55 (26 листопада – 3378,4)

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку України станом на 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,45/28,46 гривні/долар, до євро – на рівні 33,84/33,85 гривні/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на четвер, 26 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,38 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій