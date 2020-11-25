Курс гривні до євро ослаб до 33,78 грн/євро.

Національний банк України на четвер, 26 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,38 грн/дол., тобто гривня ослабла на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 33,78 грн/євро, тобто гривня ослабла до євро на 10 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

Нацбанк на 26 листопада встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 28,38 (25 листопада - 28,37)

100 EUR - 33,78 (25 листопада - 33,68)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,4/28,42 грн/дол., до євро - на рівні 33,78/33,8 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на середу, 25 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,37 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні попереднього дня.

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Автор: Богдан Слуцький