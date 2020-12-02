Курс долара знизився до 28,44 гривні, а курс євро зріс до 34,32 гривні.

Національний банк України на четвер, 3 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,44 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 12 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 34,32 гривні/євро, тобто гривня ослабла до євро на 10 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Офіційний курс

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 3 грудня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2843,67 (2 грудня – 2855,83)

100 EUR – 3431,6 (2 грудня – 3421,57)

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,40/28,42 гривні/долар, до євро – на рівні 34,25/34,27 гривні/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на середу, 2 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,56 гривні/Долар, тобто гривня ослабла на 6 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій