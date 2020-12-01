Курс гривні до євро ослаб до 34,22 грн/євро.

Національний банк України на середу, 2 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,56 грн/дол., тобто гривня ослабла на 6 копійок порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 34,22 грн/євро, тобто гривня ослабла до євро на 7 копійок порівняно з попереднім показником.

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Офіційний курс

Нацбанк на 2 грудня, встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 28,56 (1 грудня - 28,49)

100 EUR – 34,22 (1 грудня - 34,14)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,55/28,56 грн/дол., до євро - на рівні 34,16/34,17 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на вівторок, 1 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,50 грн/дол., тобто гривня ослабла на 3 копійки у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій