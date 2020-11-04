Курс гривні до євро ослаб до 33,48 грн/євро.

Національний банк України на середу, 4 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,60 грн/дол., тобто гривня ослабла на 2 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 33,48 грн/євро, тобто гривня ослабла до євро на 19 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

Нацбанк на 4 листопада, встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 28,60 (3 листопада - 28,58)

100 EUR - 33,48 (3 листопада - 33,29)

Курс в обмінниках

Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок середи, 4 листопада, зміцнився на 6 копійок - до 28,69 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро українська валюта ослабла на 10 копійок - до 33,60 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна по курсу 28,47 грн за долар, євро - 33,10 грн за євро.

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,56/28,58 грн/дол., до євро - на рівні 33,41/33,43 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на вівторок, 3 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,58 грн/дол., тобто гривня ослабла на 13 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій