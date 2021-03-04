Гривня за офіційним курсом зміцнилася до 27,76 грн/дол.

Національний банк України на п'ятницю, 5 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,76 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 9 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 33,41 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 15 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

Нацбанк на 5 березня, встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2776,64 (4 березня - 2784,77)

100 EUR – 3340,62 (4 березня - 3355,65)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,68/27,70 грн/дол., до євро - на рівні 33,32/33,33 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на четвер, 4 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,85 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 8 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій