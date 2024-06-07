Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 40,65 грн, євро – 44,25 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 7 червня залишився на рівні попереднього показника – до 40,70 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також не змінився і складає 44,40 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,10 гривні, євро – за курсом 43,40 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні залишився на рівні попереднього показника - 40,65 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінився і складає 44,25 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п'ятницю, 7 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,15 грн/дол., отже, гривня ослабла на 2 копійки.

Аналітик Олексій Козирєв спрогнозував, що НБУ намагатиметься утримувати котирування міжбанку в межах коридору за безготівковим доларом від 40 до 41 гривні на торгах, офіційного курсу в межах 40-40,80 гривні та з коридором на готівковому ринку в межах 39,80-41,60 гривні.

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