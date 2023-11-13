Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,65 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 13 листопада, залишився на рівні попереднього показника – 37,50 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні також не змінився і становить 40,40 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,00 грн, євро - за курсом 39,40 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 16 копійок і складає 40,65 грн.

Відео дня

Курс валют в Україні

Середній курс у валютних обмінниках Києва сьогодні становить 37,73 грн/дол. (продати долар можна за 37,64 грн), євро – 40,34 грн/євро (курс продажу – 40,20 грн/євро).

Цього тижня ситуація на валютному ринку мало чим відрізнятиметься від тижня попереднього: на міжбанку можливі незначні коливання курсів валют залежно від рівня попиту та пропозиції, а також від обсягів валютних інтервенцій регулятора, прогнозує начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

Вас також можуть зацікавити новини: