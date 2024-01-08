Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 38,46 грн, євро - 42,37 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 8 січня, подорожчав на 10 копійок – до 39,00 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 10 копійок і становить 43,00 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,40 грн, євро - за курсом 42,00 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і складає 38,46 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 18 копійок і складає 42,37 грн.

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Курс валют в Україні - останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 8 січня, подорожчав на 15 копійок – до 39,20 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 42,95 грн за євро.

У столичних обмінниках середній курс долара сьогодні подорожчав на 5 копійок – до 39,25 грн/дол. (продати долар можна за 39,10 грн). Курс євро ж в обмінниках подорожчав на 10 копійок, до 42,95 грн/євро (курс продажу – 42,70 грн/євро).

Цього тижня, з 8 по 14 січня, ситуація на валютному ринку буде більш-менш прогнозованою та економічно обґрунтованою, а курс на готівковому ринку коливатиметься в межах 38,5-39,5 грн/дол. та 39-41 грн/євро, прогнозував начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

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