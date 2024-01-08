На минулому тижні курс валюти показово збільшився.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 8 січня, подорожчав на 15 копійок - до 39,20 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна приблизно за курсом 38,45 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 42,95 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,10 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні подорожчав на 5 копійок - до 39,25 грн/дол. (продати долар можна за 39,10 грн). Курс євро ж в обмінниках подорожчав на 10 копійок, до 42,95 грн/євро (курс продажу - 42,70 грн/євро).

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Курс валют в Україні - останні новини

Національний банк України на понеділок, 8 січня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 38,08 грн/дол., тобто гривня послабилася на 4 копійки порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 41,57 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 10 копійок.

За словами заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука, зростання курсу долара, яке спостерігається останнім часом, зумовлене низкою чинників, але будь-які зміни курсу є нормальним явищем за режиму гнучкого курсоутворення. Послаблення гривні наприкінці 2023 року було насамперед зумовлено сезонним чинниками: попит на валюту збільшився внаслідок рекордних видатків бюджету у грудні, також традиційно наприкінці року зріс попит на валюту з боку населення.

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