Центробанк РФ символічно знизив облікову ставку на тлі ударів України

Інфляція, яку ЦБ намагається стримати протягом усієї війни, знову різко прискорилася.

Центральний банк Російської Федерації лише символічно знизив ключову процентну ставку на 25 базисних пунктів – до 14%, продовживши цикл пом'якшення монетарної політики, який триває вже рік. Це дає незначне полегшення бізнесу, який переживає найскладніший період від початку повномасштабної війни проти України, пише Bloomberg.

Рішення свідчить про те, що для російських чиновників ризики для економіки наразі дещо переважають над побоюваннями щодо інфляції. Все частіші українські удари вглиб території Росії посилюють тиск на економіку, збільшуючи витрати компаній та загрожуючи і без того слабкому економічному зростанню.

Водночас Центробанк опинився перед складним вибором, оскільки інфляція, яку регулятор безуспішно намагається стримати протягом усієї війни, знову різко прискорилася. Однією з причин стало стрімке подорожчання пального після хвиль атак безпілотників на російські нафтопереробні заводи.

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За даними Банку Росії, сезонно скоригована поточна інфляція у червні в річному вимірі прискорилася до 10,6% проти 2% місяцем раніше. За інформацією Федеральної служби державної статистики, ціни на бензин у червні були на 20% вищими, ніж рік тому. Станом на 20 липня річна інфляція, за оцінкою Центробанку, становила 5,9%.

Зазначається, що Україна майже щодня завдає ударів по російській енергетичній інфраструктурі. За даними EA Analytics, обсяги переробки нафти в Росії у першій половині липня впали до найнижчого рівня більш ніж за два десятиліття.

Пошкодження нафтопереробних заводів негативно позначилося на оптовій торгівлі та вантажних перевезеннях, йдеться в останньому огляді економічних тенденцій Банку Росії. Попри заяви уряду та регіональної влади про покращення ситуації, інфляційні очікування населення у липні зросли до 14,7% – найвищого рівня від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Тиск відчувають і російські фінансові ринки. Індекс MOEX Russia раніше цього місяця опустився до мінімуму з жовтня 2022 року, а Міністерство фінансів Росії вперше з 2022 року призупинило проведення аукціонів із розміщення державних облігацій. Додатковим викликом залишається бюджетна політика: державні витрати вже перевищують заплановані обсяги на тлі прискорення військових закупівель.

Попри це, у Центробанку очікують, що російська економіка повернеться до зростання вже у другому кварталі після скорочення в попередні три місяці. Підтримку економічній активності, на думку регулятора, забезпечують збільшення державних видатків, стійкий споживчий попит і подальше зростання заробітних плат.

Економіка Росії – останні новини

Економіка Росії майже перестала зростати: за перші п'ять місяців 2026 року ВВП країни збільшився лише на 0,2%. На цьому тлі російський диктатор Володимир Путін закликав стимулювати інвестиції, однак найбільші компанії РФ, навпаки, масово скорочують капітальні вкладення через падіння прибутків, високі кредитні ставки та економічну невизначеність.

Центробанк Росії шостий місяць поспіль розпродає золото з резервів, щоб покрити дефіцит федерального бюджету, який досяг майже 6 трильйонів рублів за півроку. У червні золотий запас центробанку, п'ятий за розміром у світі, скоротився ще на 9,33 тонни, а з початку року "схуд" на 43,5 тонни.

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