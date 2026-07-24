'Тепер я розумію': ще один MAGA-блогер різко змінив свою думку та підтримав Україну

У 2024 році повідомлялося, що його компанія отримувала фінансування від Росії.

Відомий американський політичний аналітик і ведучий підкастів Тім Пул, який відомий своєю правоконсервативною позицією та популярністю серед аудиторії MAGA, у своїй соціальній мережі X закликав США підтримати Україну. Раніше він виступав проти допомоги Україні.

"Україна бореться за саме своє існування проти злого диктатора. Тепер я усвідомлюю, наскільки важлива перемога України над Росією. Сподіваюся, що Трамп і народ Сполучених Штатів підтримають Україну", – зазначив він.

При цьому в серпні 2024 року Тім Пул у подкасті називав Україну "ворогом США", говорив, що Штати повинні "вибачитися перед Росією". Однак у вересні 2024 року Мін’юст США оголосив про викриття масштабної мережі дезінформації. З’ясувалося, що російський державний канал Russia Today таємно перерахував близько 10 млн доларів американській компанії Tenet Media, одним із головних керівників якої був Тім Пул.

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Як MAGA-інфлюенсери починають підтримувати Україну

Нагадаємо, що раніше змінила свою позицію відома американська блогерка Лора Лумер. Вона приїхала з візитом до України, побувала в Києво-Печерській Лаврі, опублікувавши відео про російський обстріл Успенського собору 15 червня.

Також Лумер записала інтерв’ю з президентом Володимиром Зеленським. Допис з анонсом цього інтерв’ю перепостив президент США Дональд Трамп. За деякими повідомленнями, відео та думка Лори Лумер мають вплив і на самого Трампа.

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