В Україні користувачів електросамокатів запропонували визнати учасниками дорожнього руху

Зараз користувачі зазначених засобів не мають чітко визначеного правового статусу як самостійних суб'єктів дорожнього руху.

У Верховній Раді пропонують визнати користувачів електричних самокатів учасниками дорожнього руху та встановити для них відповідні правила.

Про це йдеться у зареєстрованому в парламенті законопроєкті щодо регулювання руху легкого персонального електричного транспорту та забезпечення безпеки пішоходів (№15443).

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту, стрімке зростання чисельності легкого персонального електричного транспорту, зокрема електричних самокатів, моноколіс та гіроскутерів, зумовило виникнення правової невизначеності у сфері регулювання дорожнього руху.

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"На сьогодні користувачі зазначених засобів не мають чітко визначеного правового статусу як самостійних суб'єктів дорожнього руху (водіїв чи пішоходів). Це ускладнює правову кваліфікацію їхніх дій, унеможливлює ефективне притягнення правопорушників до юридичної відповідальності та створює загрозу безпеці дорожнього руху, як на проїзній частині, так і в межах пішохідних зон", - пояснили автори законопроєкту.

Що пропонується ухвалити

Так, цим законопроєктом:

встановлюється, що користувачі легкого персонального електричного транспорту визнаються на законодавчому рівні учасниками дорожнього руху;

врегульовуються питання надання послуг з прокату такого транспорту, зокрема суб’єкти господарювання-оператори прокату зобов'язані програмно обмежувати швидкість таких транспортних засобів до 20 км/год, а у парках та інших зонах відпочинку - до 12 км/год; блокувати рух кількох осіб на одному транспортному засобі за допомогою датчиків ваги та впроваджувати технологію геофенсингу (геозонування) для контролю зон руху та паркування.

Крім того, встановлюються правила руху для користувачів легкого персонального електричного транспорту, зокрема:

рух має здійснюватися велосипедними доріжками, а за їх відсутності - краєм проїжджої частини чи узбіччям. Рух тротуаром дозволяється як виняток зі швидкістю пішохода (до 5 км/год) та з його абсолютним пріоритетом для пішоходів;

обмежується вік користувачів такого транспорту та швидкість руху, при цьому максимальна швидкість у населених пунктах становить до 20 км/год. Дітям до 14 років дозволено рух лише під наглядом дорослих і у закритих зонах;

впроваджуються обов'язки користувачів, шляхом заборони керування у стані сп'яніння, використання гаджетів під час руху та перетину пішохідних переходів на транспортному засобі, а також встановлюється вимога щодо обов'язкового використання світловідбивачів та фар у темну пору доби.

Інциденти з самокатами

У пояснювальній записці до законопроєкту також зазначається, що згідно з аналітичними звітами Патрульної поліції та медичних установ (за період 2023-2025 років):

кількість інцидентів за участю електросамокатів щорічно зростала на 60-70%. Близько 45% усіх ДТП становлять наїзди на пішоходів на тротуарах та пішохідних переходах, що "обґрунтовує заборону перетинати переходи на колесах та обмеження швидкості на тротуарі до 5 км/год";

понад 70% госпіталізованих водіїв самокатів не використовували шоломи та світловідбивальні елементи вночі, а 15% інцидентів відбулись за участю осіб-користувачів (водіїв) легкого персонального електричного транспорту у стані алкогольного сп'яніння, що "підтверджує доцільність суворих заборон".

Штрафи

Іншим законопроєктом тих самих авторів - про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності у сфері експлуатації та прокату легкого персонального електричного транспорту (№15444) пропонується, зокрема, встановити, що порушення правил дорожнього руху особами, які керують легким персональним електричним транспортом, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 гривень).

Порушення вимог щодо надання послуг з прокату легкого персонального електричного транспорту, зокрема, незабезпечення програмного обмеження його швидкості, - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб установ та організацій незалежно від форми власності та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3 тис. 400 до 5 тис. 100 грн).

Самокати і закон

Як повідомлялося, раніше Микола Ільчук, експерт з адвокації кампанії "За безпечні дороги" зауважив, що згідно з чиним законодавством, не можна сказати, що особа, яка керує самокатом, є водієм.

За його словами, у 2023 році до законодавства було внесено зміни, згідно з якими самокати визнали транспортними засобами. Водночас стосовно осіб, які ними керують, змін внесено не було. Так, законодавчі прогалини не дозволяють ефективно реагувати на можливі порушення, які скоюють ці люди, та притягати їх до відповідальності.

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