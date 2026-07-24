Кількість загиблих внаслідок російського удару по полігону зросла, – Кравченко

Генеральний прокурор повідомив, що відкрито кримінальне провадження.

Внаслідок удару РФ по полігону на Київщині загинуло 10 осіб, ще близько 100 людей отримали поранення різного ступеня важкості. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За його словами, за фактом трагічної події відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за воєнні злочини. Також розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 367 КК України щодо можливого неналежного виконання службових обов’язків під час організації та проведення заходу, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

"Війна не звільняє від відповідальності за управлінські рішення. Навпаки – вимагає максимальної професійності, обережності та усвідомлення кожного кроку", - повідомив Кравчено.

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Він додав, що слідство має встановити, хто ухвалював рішення про проведення заходу, хто погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені. А також, чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану.

Удар РФ по полігону: що відомо

Нагадаємо, за даними моніторингових каналів, під час денної атаки по столиці РФ використала понад 10 балістичних ракет різних типів, а також "Циркони". Повідомлялося про роботу ППО в столиці, а також прильоти на Київщині.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи удар РФ, зазначив, що наразі встановлюються всі обставини події. Він також наголосив, що ключовим пріоритетом України є отримання ракет "Петріот" від партнерів.

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