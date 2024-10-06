Обмінний курс польського злотого до української гривні за останні три дні знизився на 21 копійку. Про це повідомляє 24 Канал.
Зазначається, що станом на 5 жовтня 1 000 злотих при обміні у банках коштуватили 10 410 гривень, а в пунктах обміну валют – 10 600 гривень:
"Станом на жовтень 2024 року, обмінний курс польського злотого до української гривні суттєво знизився. Річ у тім, що лише за останні три дні польська валюта втратила 21 копійку у вартості".
Видання зазначає, що згідно з офіційним курсом НБУ, вартість польської валюти в Україні нині становить 10,57 гривні. Водночас у в обмінниках в середньому купівля злотого станом на 5 жовтня становила:
- у банках – 10,41 гривні;
- в обмінниках – 10,60 гривні.
"Втім, за останні кілька днів польський злотий в Україні втратив 21 копійку, хоча раніше його курс залишався стабільним. Тому, ймовірно, варто поки утриматися від обміну валюти, очікуючи сприятливіших умов", - йдеться у статті.
Останні новини світу фінансів
В НБУ розповіли, скільки коштують 100-доларові купюри зразка 2006 року. Як повідомили в установі, сі банкноти долара 2006 року зобов'язані приймати у касах банків і обмінників.
Також УНІАН повідомляв, що 1 жовтня в Україні набули чинності нові правила для карткових переказів. Так, переказати з картки на картку кожного українця протягом одного місяця можна лише 150 тисяч гривень.
Вас також можуть зацікавити новини: