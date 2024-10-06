За останні кілька днів польський злотий в Україні втратив 21 копійку, хоча раніше його курс залишався стабільним.

Обмінний курс польського злотого до української гривні за останні три дні знизився на 21 копійку. Про це повідомляє 24 Канал.

Зазначається, що станом на 5 жовтня 1 000 злотих при обміні у банках коштуватили 10 410 гривень, а в пунктах обміну валют – 10 600 гривень:

"Станом на жовтень 2024 року, обмінний курс польського злотого до української гривні суттєво знизився. Річ у тім, що лише за останні три дні польська валюта втратила 21 копійку у вартості".

Видання зазначає, що згідно з офіційним курсом НБУ, вартість польської валюти в Україні нині становить 10,57 гривні. Водночас у в обмінниках в середньому купівля злотого станом на 5 жовтня становила:

у банках – 10,41 гривні;

в обмінниках – 10,60 гривні.

"Втім, за останні кілька днів польський злотий в Україні втратив 21 копійку, хоча раніше його курс залишався стабільним. Тому, ймовірно, варто поки утриматися від обміну валюти, очікуючи сприятливіших умов", - йдеться у статті.

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