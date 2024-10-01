Зазначається, що більшість українців не відчують обмежень.

В Україні з 1 жовтня починає діяти ліміт переказу "з картки на картку". Нацбанк встановив обмеження для боротьби з так званими "дропами".

У НБУ зазначили, що переказати з картки на картку кожного українця протягом одного місяця можна лише 150 тисяч гривень.

Кого не торкнеться ліміт переказу грошей з картки на картку:

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волонтерів, які відповідають встановленим законами критеріям;

українців, чиї підтверджені щомісячні доходи перевищують суму обмеження;

українців, які переказують кошти в межах своїх рахунків, відкритих в одному банку;

транзакцій юросіб;

операцій за реквізитами IBAN.

Ліміт діятиме півроку, тобто до кінця березня 2025 року, якщо НБУ його не продовжить.

При цьому в національному регуляторі запевнили, що такий крок не вплине на діяльність 98% клієнтів банків, адже найчастіше вони не перевищують встановленої суми.

Хто такі "дропи"

"Дропи" - це клієнти банків, які за окрему плату передають дані своїх рахунків третім особам, які проганяють через ці рахунки великі суми, оминаючи тим самим оподаткування і легалізуючи тіньові доходи.

Зазначається, що цього року банки розірвали ділові відносини з понад 80 тисячами клієнтів через їхню участь у подібних схемах.

Обмеження на перекази "з картки на картку" - головні новини

На початку 2024 року голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що в Україні можуть ввести обмеження на банківські перекази.

При цьому в національний регулятор повідомив, що великі банки в рамках чинного законодавства вже встановили обмеження на розрахунки.

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