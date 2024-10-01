В Україні з 1 жовтня починає діяти ліміт переказу "з картки на картку". Нацбанк встановив обмеження для боротьби з так званими "дропами".
У НБУ зазначили, що переказати з картки на картку кожного українця протягом одного місяця можна лише 150 тисяч гривень.
Кого не торкнеться ліміт переказу грошей з картки на картку:
- волонтерів, які відповідають встановленим законами критеріям;
- українців, чиї підтверджені щомісячні доходи перевищують суму обмеження;
- українців, які переказують кошти в межах своїх рахунків, відкритих в одному банку;
- транзакцій юросіб;
- операцій за реквізитами IBAN.
Ліміт діятиме півроку, тобто до кінця березня 2025 року, якщо НБУ його не продовжить.
При цьому в національному регуляторі запевнили, що такий крок не вплине на діяльність 98% клієнтів банків, адже найчастіше вони не перевищують встановленої суми.
Хто такі "дропи"
"Дропи" - це клієнти банків, які за окрему плату передають дані своїх рахунків третім особам, які проганяють через ці рахунки великі суми, оминаючи тим самим оподаткування і легалізуючи тіньові доходи.
Зазначається, що цього року банки розірвали ділові відносини з понад 80 тисячами клієнтів через їхню участь у подібних схемах.
Обмеження на перекази "з картки на картку" - головні новини
На початку 2024 року голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що в Україні можуть ввести обмеження на банківські перекази.
При цьому в національний регулятор повідомив, що великі банки в рамках чинного законодавства вже встановили обмеження на розрахунки.