Дедалі більше регіонів України посилюють карантин.

Кабінет Міністрів виплатить по 8 тисяч гривень підприємцям і найманим працівникам, які постраждають від потрапляння того чи іншого регіону в "червону" зону карантину через погіршення ситуації із захворюваністю COVID-19.

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Про це на сьогоднішньому засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, додавши, що вже розроблений комплекс заходів з підтримки людей і бізнесу, які будуть реалізовані у зв'язці з місцевою владою.

"Через збільшення кількості хворих в Україні все більша кількість регіонів потрапляє в "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки. Ми розуміємо, що посилені карантинні обмеження в цих регіонах істотно обмежують діяльність деяких сфер і підприємств відповідних галузей. Тому на виконання доручення президента України Володимира Зеленського будуть введені грошові виплати для підтримки за аналогією з тією, яку люди отримували взимку", - сказав він.

"Держава готова виплатити відповідним ФОПам і працівникам підприємств, які постраждають внаслідок введення карантинних обмежень в червоних зонах, по 8 тисяч гривень. Але крім цього, ми очікуємо підтримку органів місцевого самоврядування додатково до коштів, які виплачує держава", - додав прем'єр.

Що цьому передувало

З 24 лютого в Україні знову ввели адаптивний карантин з поділом на кольорові зони епіднебезпеки. У Міністерстві охорони здоров'я прогнозують збільшення нових випадків COVID-19 до кінця квітня.

Станом на 22 березня МОЗ включило в" червону " зону Київ, а також 7 областей: це Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила встановити з 25 березня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Львівської області.

МОЗ щодня оновлює Індикаторні показники для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19.

На підставі цих ознак Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій раз в 7 днів приймає рішення про встановлення на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць регіону рівня епідемічної небезпеки - "жовтого", "помаранчевого" або "червоного", після чого вводяться відповідні обмежувальні заходи.

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Автор: Дмитро Шварц