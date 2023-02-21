Уряд продовжує реформу корпоративного управління та приватизацію.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що з початку 2023 року надходження в бюджет України від малої приватизації складають 747 млн гривень.

"Уряд продовжує реформу корпоративного управління та приватизацію. Лише від початку року в межах так званої малої приватизації на відкритих аукціонах держава залучила 747 млн грн, а підприємці з усієї країни отримали можливості для розвитку своїх справ", – заявив він.

Також Шмигаль зазначив, що уряд сьогодні затверджує порядок проведення електронних аукціонів під час великої приватизації.

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"Робимо процес більш прозорим, конкурентним і результативним", – додав премʼєр.

Приватизація в Україні

28 липня 2022 року Верховна Рада України 233 голосами ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект №7451, який пришвидшує приватизацію та сприяє релокації бізнесу і економічному відновленню держави. Передбачається, що процедури продажу держмайна відтепер стануть швидшими, прозорішими, та, відповідно, зручнішими для бізнесу.

Наприкінці жовтня 2022 року Фонд держмайна повідомив, що комплекс бази відпочинку "Трембіта" на Львівщині приватизували за 5 мільйонів і 1 гривню. Базу відпочинку вдалося продати в 136 дорожче від стартової суми.

У січні 2023 року в Україні вперше в історії продали морський порт. На аукціоні за морський торговельний порт "Усть-Дунайськ" (Одеська обл.) приватна компанія запропонувала найбільшу ціну в розмірі понад 201 млн грн.

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