Як пише видання, ТОВ "Південний проект" зареєстровано в Санкт-Петербурзі та на 99,9% належить АТ "Акціонерний банк "Росія".

Окупаційна влада Криму продала виноробний завод "Масандра".

Читайте такожДефіціт води в Криму: в Ялті планують викачувати воду з озераПро це пише Крим.Реалії.

Згідно з даними на офіційному сайті для розміщення інформації про проведення торгів, виробничий комплекс купила дочірня компанія банку "Росія" ТОВ "Південний проект" за 5 млрд 327 млн рублів.

Другий учасник аукціону ТОВ "Естейт груп" запропонував меншу суму – 5,3 млрд рублів.

Як пише видання, ТОВ "Південний проект" зареєстровано в Санкт-Петербурзі та на 99,9% належить АТ "Акціонерний банк "Росія". У грудні 2017 року ця компанія купила завод шампанських вин "Новий Світ" в Судаку за 1,5 млрд рублів.

Основним акціонером і колишнім головою ради директорів банку "Росія" є Юрій Ковальчук. ЗМІ називають Ковальчука "касиром Путіна", а Міністерство фінансів США ввело проти нього і банку санкції.

Завод "Масандра" – що з ним відбувається

Після окупації Криму Росією виробництво "Масандри" зіткнулося зі складнощами. Підприємство несподівано передали у відання управління справами президента РФ, а директора Миколи Бойка, який керував компанією 28 років, звільнили і завели на нього кримінальну справу.

Виноградники, що раніше належали "Массандрі", почали продавати іншим власникам, а замість фірмового хересу і портвейну комбінат став виробляти сухе вино.

Водночас "Масандра" потрапила під санкції ЄС, введені за анексію Криму.

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Автор: УНІАН