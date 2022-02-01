Тоді як улюблена криптовалюта Ілона Маска Dogecoin, навпаки, вилетіла з топ-10.

Минулого тижня курс першою криптовалюти опустився до мінімальних позчаток з серпня 2021 року. Ethereum за один тільки січень подешевшав на 35%. Багато експертів пророкували швидкий початок криптозими, під час якого курс йде вниз й не оновлює максимуми.

Але перший тиждень лютого на ринку криптовалют розпочався з позитивних новин: за останню добу капіталізація всіх криптовалют світу збільшилася на 5% і досягла рівня $1,76 трлн, за даними CoinMarketCap.

У структурі ринку переважає біткоїн, на який припадає 41,5%, якщо виходити з капіталізації. За добу актив подорожчав майже на 4% – за одну монету зараз дають $38,3 тис. Друга за величиною криптовалюта у світі Ethereum за останні 24 години додала вдвічі більше – на 9,2% – і перевищила позначку $2,7 тис.

Найбільше зростання в топ-10 монет за капіталізацією продемонструвала монета Terra – майже 20%. Цікаво, що улюблена криптовалюта Dogecoin, навпаки, вилетіла з топ-10: за капіталізацією її обійшла Polkadot, яку багато криптоекспертів називають одним із найперспективніших активів 2022 року.

Раніше експерти ринку радили інвесторам потроху позбавлятися мемної криптовалюти. Зазначається, що разом з подальшим формуванням крипторинку неминуче його природне очищення від такого роду жартівливих проєктів

Як приклад експерти наводять ситуацію з Ілоном Маском і "Макдоналдсом", коли на хайпі був створений токен Grimacecoin, вартість якого буквально за пару годин зросла з 0,008 доларів до 2,08 доларів. Тобто, тимчасове зростання склало понад 285 000%. Проте з часом ціна впала до $ 0,60.

Вас також можуть зацікавити новини: