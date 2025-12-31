На програму медичних гарантій на 2026 рік закладено понад 190 млрд грн, - Свириденко

У програмі на 2026 рік уряд зосередився на напрямах із найбільшим навантаженням.

Кабінет міністрів України затвердив порядок реалізації Програми медичних гарантій на 2026 рік. У держбюджеті на неї передбачили понад 191,6 млрд грн.

Як повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, фінансування первинної медичної допомоги зросте до 29,5 млрд грн, а капітаційна ставка за одного задекларованого пацієнта для медиків - до 1007,3 грн.

За її словами, це фундамент системи охорони здоровʼя - майже 29,8 млн людей мають декларації з сімейними лікарями.

"У ПМГ-2026 уряд зосередився на напрямах із найбільшим навантаженням. Акцент - на серцево-судинні захворювання: 3,2 млрд грн - на лікування інсультів, 1,5 млрд грн - інфарктів. Оновлено тарифи на кардіохірургію, зокрема коронарне шунтування, а також посилено підтримку дитячої кардіохірургії. Фінансування екстреної медичної допомоги зростає до 12,7 млрд грн, програми "Доступні ліки" - до 8,7 млрд грн", - зазначила прем’єр-міністр.

Також, як поінформувала Свириденко, збільшено видатки на лікування важких поранень, реабілітацію після травм, інсультів та інфарктів, а також на стаціонарну психіатричну допомогу.

"Окремий фокус - допомога дітям і підтримка медиків у прифронтових регіонах. У ПМГ-2026 також запроваджується новий пакет для дітей до чотирьох років в найуразливіших життєвих обставинах із цілодобовою медичною допомогою та професійним доглядом", - розповіла вона.

Загалом, як зауважила Свириденко, Програма медичних гарантій-2026 охоплює 46 пакетів медичних послуг і залишається ключовим інструментом доступної та безоплатної медичної допомоги для українців.

"У 2025 році програмою скористалися 23,8 млн українців. Загалом було надано 191,5 млн медичних послуг - від консультацій сімейного лікаря до складних операцій, лікування інсультів, інфарктів, онкології та реабілітації. Для багатьох це була критично важлива допомога: понад 109 тис. пацієнтів отримали лікування інсульту; 36 тис. - лікування інфаркту; сотні тисяч - онкологічну, психіатричну, реабілітаційну та паліативну допомогу", - резюмувала вона.

Ціни на ліки в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, нещодавно уряд ухвалив низку рішень для зниження цін на ліки та забезпечення доступності препаратів для людей.

Так, аптечні заклади у державних та комунальних лікарнях зобов’язані реалізовувати серед препаратів з однаковим складом, дозуванням і формою випуску лише ліки з трьома найнижчими цінами, визначеними в Національному каталозі цін.

Також уряд дозволив торгівлю безрецептурними ліками в приміщеннях АЗС через вендингові автомати. Проте є умова дотримання вимог щодо зберігання та вхідного контролю ліків.

