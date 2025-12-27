Кабмін дозволив продавати безрецептурні ліки на АЗС, - МОЗ України

Метою цього рішення є зробити ліки доступнішими там, де аптеки працюють нестабільно або відсутні.

Кабінет Міністрів України ухвалив низку рішень для зниження цін на ліки та забезпечення доступності препаратів для людей, повідомило Міністерство охорони здоров’я в Facebook.

Вказується, що ціни в аптеках медичних закладів будуть за найнижчими цінами.

"Аптечні заклади у державних та комунальних лікарнях зобов’язані реалізовувати серед препаратів з однаковим складом, дозуванням і формою випуску лише ліки з трьома найнижчими цінами, визначеними в Національному каталозі цін", - зазначається в повідомленні.

Відео дня

Також повідомляється про надання дозволу роздрібної торгівлі безрецептурними ліками на АЗС.

У відомстві пояснили, що продавати безрецептурні ліки у приміщеннях автозаправних станцій можна за наявності ліцензії та за умови:

Дотримання умов зберігання ліків;

Якщо приймання та контроль якості ліків буде здійснювати уповноважений фармацевтичний фахівець;

Облаштування в приміщенні АЗС зони для належного зберігання ліків окремо від інших товарів.

В Міністерстві охорони здоров'я додали, що також уряд дозволив торгівлю безрецептурними ліками в приміщеннях АЗС через вендингові автомати. Проте знову висувається умова дотримання вимог щодо зберігання та вхідного контролю ліків.

Пояснюється, що метою такого рішення є зниження цін на безрецептурні ліки, а також зробити їх доступнішими там, де аптеки працюють нестабільно або відсутні.

Видання зазначило, що мережі АЗС мають технічні можливості для стабільної роботи в умовах відключень електропостачання.

Програма "Скринінг здоров'я 40+" в Україні: подробиці

Раніше УНІАН повідомляв, що прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що з 1 січня 2026 року запрацює програма безоплатного медичного обстеження. Кожен українець і українка віком від 40 років отримають персональне запрошення в "Дії" на 30-й день після дня народження. Якщо особа його приймає, тоді на її "Дія.Картку" буде зараховано 2000 грн. Підкреслюється, що ці кошти можна буде використати виключно на проходження чекапу здоровʼя.

Також ми писали, що міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко уточнив, що основним акцентом програми буде виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та психічних захворювань. Ляшко пояснив, що в Україні негативні наслідки перебігу серцево-судинних захворювань, що призводять до смерті, трапляються найчастіше. Також за словами міністра охорони здоров'я, проблема діабету також є поширеною в країні. Він додав, що ця програма була натхненна досвідом країн Євросоюзу. Послуга включатиме інструментальне обстеження, електрокардіограму, вимірювання тиску, лабораторні дослідження крові та сечі, огляд лікаря тощо.

Вас також можуть зацікавити новини: