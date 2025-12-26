Уряд підвищить зарплати вчителям на 50% у 2026 році, - Свириденко

Також уряд оновлює правила фінансування укриттів.

Уряд України поетапно підвищує рівень оплати праці у сфері освіти. Загалом протягом 2026 року заробітну плату педагогам буде збільшено на 50%. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

Педагогам підвищать зарплати

Вона розповіла, що із січня 2026 року заробітну плату педагогам буде збільшено на 30%. За її словами, для реалізації рішення в бюджеті вже передбачено фінансування на перші 8 місяців наступного року.

"91,8 млрд грн освітньої субвенції розподілено між місцевими бюджетами, додатково 21,4 млрд грн перенаправлено для коректного забезпечення підвищення без збільшення загальних видатків держбюджету", - поділилася Свириденко.

Прем'єр-міністр зазначила, що наступним етапом стане підвищення заробітної плати педагогам ще на 20%. Це відбудеться з вересня 2026 року.

Крім того, Свириденко заявила, що понад 409 тисяч педагогів отримуватимуть щомісячні доплати за роботу в несприятливих умовах праці в період із січня по серпень 2026 року. Вона зазначила, що для цього передбачено 10,37 млрд гривень у межах бюджету Міністерства освіти і науки України.

"Паралельно МОН оновлює освітні програми та впроваджує сучасні практики в рамках Нової української школи, щоб фінансові рішення напряму працювали на якість освіти", - додала прем'єр-міністр.

Оновлення правил фінансування укриттів

Також Свириденко розповіла, що було оновлено Порядок та умови надання субвенції на облаштування укриттів з метою підвищення ефективності процедури облаштування укриттів у закладах загальної середньої освіти. Вона зазначила, що держава напряму фінансуватиме об'єкти з готовністю від 60% без збільшення вартості проєктів коштом держбюджету.

Свириденко уточнила, що розподіл на нові об'єкти здійснюватиметься відповідно до граничних обсягів, визначених для територій за рівнями ризику безпеки в системі освіти:

дуже високий - 40%;

високий - 35%;

помірний і задовільний - 25%.

Яким буде мінімальний оклад для вчителів у 2026 році

Раніше голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев розповів, що в Україні мінімальний оклад для вчителів у 2026 році становитиме 21 тисячу гривень. Він підкреслив, що педагоги досі отримують одні з найнижчих зарплат.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час Години запитань до уряду у Верховній Раді окреслив інші проблемні ланки та можливі джерела фінансування заробітних плат педагогам. За його словами, неохопленими сьогодні залишаються дошкільна освіта, позашкільна освіта, викладачі фахових дисциплін, майстри фахового навчання в закладах профтехосвіти та професійних коледжах.

