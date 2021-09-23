Колишню посадовицю Миколаївської ОДА й керівника комунального підприємства звинуватили у службовому недбальстві.

Колишня посадовиця Миколаївської обласної держадміністрації у період перебування на посаді разом зі спільниками під час закупівлі електронних підручників завдали бюджету збитків майже на 20 млн гривень.

Про злочин йдеться на сайті Національної поліції.

Поліцейські встановили, що упродовж 2017-2019 років директор одного з Департаментів облдержадміністрації, керівники комунальної організації та приватного підприємства-постачальника уклали угоди на отримання послуг.

Чиновники домовилися про доступ до платформи cepвісів електронної школи та до використання підручників і посібників в електронному вигляді для учнів загальноосвітніх навчальних закладів Миколаївської області.

"Виявилося, що відповідно до офіційної документації прийняті послуги не відповідали технічним вимогам і функціональним даним. Не перевіривши ці дані, посадові особи підписали документи. На їхній підставі були перераховані кошти з бюджету. У ході розслідування правоохоронці з’ясували, що більша частина відділів освіти області взагалі не використовували придбані електронні сервіси через їхню невідповідність навчальній програмі", – сказано у повідомленні.

Читайте такожЗаробіток на "тваринництві": копи дізналися, як Україну залишили без десятків мільйонів гривень (фото)Також правоохоронці з'ясували, що посібники в електронному вигляді були позбавлені функціоналу – не містили мультимедійних та інтерактивних функцій, що було заявлено у вимогах під час придбання, а являли собою скановані варіанти підручників.

Внаслідок таких дій фігурантів бюджету області завдані збитки майже на 16 млн грн.

На підставі отриманих доказів слідчі повідомили про підозру екс-посадовиці ОДА та керівникові комунального підприємства за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Керівникові приватного товариства – за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від посади директора комунального закладу, а також про накладення арешту на їхнє майно.

Раніше стало відомо, що в Україні зловмисники хотіли нажитися на закупівлі ноутбуків для вчителів. Співробітники Служби безпеки України запобігла спробі реалізації корупційної схеми на суму 300 млн грн.

Автори: Дмитро Хилюк, Екатерина Присяжнюк