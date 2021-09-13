Окремі особи мали намір організувати змову учасників IT-ринку та заявляли, що вони нібито уповноважені на це Міністерством цифрової трансформації.

Служба безпеки України запобігла спробі реалізації корупційної схеми на суму 300 млн грн під час закупівлі ноутбуків для вчителів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив під час брифінгу щодо ситуації з тендерами на закупівлю ноутбуків для вчителів та можливою корупційною змовою під час їх проведення.

"Ми отримали від СБУ інформацію про те, що є певна імовірна корупційна схема на 300 млн грн. Зараз ми направили всі договори по всій країні на повторну експертизу. Ми не зупиняємо цю субвенцію, не зупиняємо ці договори, ми просто повторно проаналізуємо всі умови і всі деталі цих тендерів", - сказав Федоров.

Він також закликав керівників профільних департаментів облдержадміністрацій та інших причетних посадовців не піддаватися на провокації.

"Нікому заносити гроші не потрібно", - підкреслив Федоров.

За словами віце-прем’єра, чиновники мають подбати, аби якнайбільше вчителів отримали ноутбуки.

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Т.в.о. начальника Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк розповів деталі корупційної схеми. За його словами, було отримано інформацію про наміри окремих осіб організувати протиправну схему при реалізації державної урядової програми "Ноутбук кожному вчителю".

"Окремі особи хотіли забезпечити протиправну змову учасників IT-ринку, а саме підприємств, які імпортують та займаються постачанням такого роду комп'ютерної техніки, та заявляли при цьому, що вони нібито уповноважені на це Міністерством цифрової трансформації", - сказав він.

Вітюк уточнив, що СБУ виявила деталі зазначеної схеми, були встановлені особи, які провели попередні перемовини з учасниками ІТ-ринку, що можуть бути задіяні до зазначеної програми, та домовилися з ними про необхідність завищення цін на понад 30%.

"Саме ці 30% повинні були бути у вигляді "відкатів", по суті, вкрадені. 30% від близько мільярда вказаної субвенції - це 300 млн грн... попередньо всі регіони хотіли поділити між собою", - підкреслив Вітюк.

За його словами, про цю схему попередили Мінцифри та Міносвіти.

"Разом ми провели неформальну нараду, на яку запросили близько 30 учасників ІТ-ринку, там ми розвіяли міф про те, що вказана схема може "кришуватися" Мінцифри, та закликали всіх учасників відмовитися від сумнівних та протиправних дій, які можуть призвести до збитків державі та до кримінальної відповідальності учасників. Тобто ми попередили, що всі будуть відповідати за законом. А та відповідальність, яка може бути передбачена, - це від 7 до 12 років позбавлення волі за частиною 5 ст.191 Кримінального кодексу. Всі договори будуть переглянуті Мінцифри, а процес закупівель буде під особистим контролем міністра цифрової трансформації та, я думаю, міністра освіти та науки", - наголосив він.

Закупівля ноутбуків для вчителів

У держбюджеті-2021 передбачено додаткове фінансування — 1 млрд гривень на боротьбу з COVID-19 та його наслідками під час освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти. Зокрема, 980 млн грн виділені саме на придбання ноутбуків, при цьому орієнтовна вартість ноутбука має становити 20 тис. грн.

У межах ініціативи щодо забезпечення ноутбуками вчителів у 2021 році було оголошено тендери на закупівлю майже 49 тис. ноутбуків.

Автор: Леся Лещенко