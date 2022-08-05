Рада ЄС вирішила внести обох Януковичів до існуючого санкційного списку осіб у відповідь на триваючу невиправдану та неспровоковану військову агресію Росії проти України.

Рада Європейського Союзу вводить обмежувальні заходи щодо екс-президента України Віктора Януковича та його сина Олександра.

Про це повідомляється на офіційному сайті Європейської Ради.

"Рада сьогодні вирішила запровадити обмежувальні заходи щодо двох додаткових осіб у відповідь на триваючу невиправдану та неспровоковану військову агресію Росії проти України. Рада додала проросійського колишнього президента України Віктора Федоровича Януковича та його сина Олександра Вікторовича Януковича до списку осіб, організацій та органів, які підпадають під обмежувальні заходи, викладеного в Додатку до Рішення 2014/145/CFSP, через їх роль у підриві чи загрозі територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України та стабільності та безпеці держави", - мовиться у повідомленні.

Зауважується, що у випадку Олександра Януковича санкційні заходи вводяться також за здійснення оборудок із сепаратистськими угрупованнями на Донбасі в Україні.

Рада ЄС інформує, що відповідні правові акти опубліковані в Офіційному журналі ЄС.

Наголошується, що ЄС твердо стоїть на боці України та продовжуватиме надавати потужну підтримку загальній економічній, військовій, соціальній та фінансовій стійкості країни, включаючи гуманітарну допомогу.

Справа Януковича: що відомо

Як відомо,28 січня 2021 року Януковичу повідомили про підозру в державній зраді у зв'язку з підписанням у 2010 році Харківських угод. Як вважають слідчі, підписавши угоди, він штучно створив умови для збільшення військової присутності Росії в Україні і підриву обороноздатності держави. 23 травня 2022 року суд дав дозвіл на арешт Януковича у справі про підписання Харківських угод.

Янукович утік до Росії взимку 2014 року під час Революції Гідності.

Екс-президент України Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

19 травня 2022 року Офіс генпрокурора повідомив, що Печерський районний суд м. Києва надав дозвіл на арешт Януковича у справі про "харківські угоди".