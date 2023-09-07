Можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам банку становить 606 млн грн.

Правління Національного банку України ухвалило рішення про віднесення АТ "Український будівельно-інвестиційній банк" ("Укрбудінвестбанк") до категорії неплатоспроможних.

Як повідомила прес-служба регулятора, частка фінустанови становила 0,04% від активів платоспроможних банків станом на 1 вересня, отже, віднесення його до категорії неплатоспроможних не впливає на стабільність банківського сектору України.

"Рішення ухвалене у зв’язку з невиконанням банком письмової вимоги НБУ, неврахування в повному обсязі зауважень Національного банку до Плану заходів, відсутність дієвих заходів щодо поліпшення фінансового стану та приведення банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства України… після віднесення його до категорії проблемних", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що 4 серпня Правління НБУ ухвалило рішення віднести "Укрбудінвестбанк" до категорії проблемних. Підставою для такого рішення стало невиконання банком без обґрунтованих причин рішення НБУ про обмеження здійснення окремих видів операцій.

З дня віднесення фінустанови до категорії проблемних фінансовий стан банку суттєво погіршився, а менеджмент та власники істотної участі не вжили належних заходів для запобігання настання неплатоспроможності.

У Нацбанку підкреслили, що кожен вкладник банку отримає від Фонду гарантування вкладів відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками, нарахованими станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку.

Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам "Укрбудінвестбанку" станом на 1 вересня становить 606 млн грн.

Неплатоспроможні банки в Україні

У серпні 2023 року Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію в банку "Конкорд" та ліквідувати його. Причиною стали систематичні порушення банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

У лютому 2023 року Нацбанк відніс "Банк Форвард" до категорії неплатоспроможних у зв'язку з неприведенням банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства після віднесення його до категорії проблемних.

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