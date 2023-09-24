Дніпропетровська ОВА за тиждень виділила тільки на ремонти доріг в області близько 2,93 млрд грн.

Одразу після ухвалення Верховною Радою закону про вилучення військових податків з місцевих бюджетів у першому читанні, місцева влада різко збільшила об‘єми закупівель.

Як свідчать данні на платформі Прозорро, яскравим прикладом є Дніпропетровська ОВА, яка за тиждень виділила тільки на ремонти доріг у області близько 2,93 млрд грн. Загалом з середини серпня в цьому регіоні було виділено 5,73 млрд грн.

Ще один "свіжий" тендер на капітальний ремонт доріг вартістю 315,53 мільйонів гривень проводять керівники Волинської області.

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Близько 60 мільйонів гривень готова витратити на дрібні ремонти доріг влада Львівської області, і це тільки тендери, які оголосили після 20 вересня.

Протягом останніх днів тендери на ремонти доріг вартістю приблизно 45 мільйонів гривень були оголошені в столиці та Київській області.

Топ-10 тендерів тижня

Народний депутат Ярослав Железняк опублікував вибірку найбільших закупівель сумнівної необхідності, проведених тільки протягом тижня.

Дніпропетровська ОДА за 1,48 млрд грн робить капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення; Дніпропетровська ОДА за 570 млн грн знову капітальний ремонт автомобільної дороги; Дніпропетровська ОДА знову за 570 млн грн робить капітальний ремонт автомобільної дороги в області на іншій ділянці; Акціонерне товариство "Укрзалізниця" купила рейки за 498 млн грн; Поліграфічний комбінат "Україна" закупила у компанії "Поллі-сервіс" (колишній ЄДАПС - Єдина державна автоматизована паспортна система) на 381 млн грн матеріал, необхідний для виготовлення бланків документів; Дніпропетровська ОДА знову проведе капітальний ремонт автомобільної дороги, на яку витратять 300 млн грн; Миколаївська ОДА зробить за 240 млн грн реконструкцію водогону; Поліграфічний комбінат "Україна" знов у екс-ЄДАПС закупила на 238 млн грн аркуші полікарбонату; Миколаївська ОДА робить реконструкцію водогону за 236 млн грн; Знову поліграфічний комбінат "Україна" так само закупив у екс-ЄДАПС на 232 млн грн матеріали для виготовлення бланків документів.

"Тобто, з десяти найбільших тендерів за тиждень: чотири це одна ОДА і саме дороги. Ще три це закупівлі у екс-ЄДАПС. Пацани, вам не здається, що щось пішло не так у нас?", - обурився депутат.

Закон, що перенаправляє податки

20 вересня Верховна Рада ухвалила у першому читанні урядовий законопроект №10037, яким передбачено, що всі 100% податку з доходів фізичних осіб, який збирається з заробітних плат військових, направлятимуть в державний бюджет.

Наразі 75% податків із заробітної плати українців (включно з військовими) отримують місцеві бюджети, тоді як до держбюджету йде лише 25%. У Києві це співвідношення становить 60% на 40%.

Цього року держава виділила на зарплати військовослужбовців 700 млрд грн, з яких армійці сплатять податок у розмірі 18% або понад 120 млрд грн.

Після ряду корупційних скандалів із закупівлями на місцях гостро постало питання щодо необхідності вилучення у місцевих бюджетів "надлишку" коштів та спрямування його безпосередньо на потреби Сил оборони.

При підготовці проекту державного бюджету на наступний рік уряд заявив про намір забрати у громад податок з доходів військовослужбовців, який є важливим джерелом наповнення місцевих бюджетів. Ці кошти планують спрямувати на проект "Армія дронів", а також на закупівлю та ремонт військової техніки та озброєння.

Народний депутат Железняк повідомляв, що напередодні голосування законопроекту у першому читані противники цього документу влаштували адресну розсилку SMS-повідомлень на телефони членів парламенту з текстом, що цей законопроект "забирає кошти в громад та ЗСУ".

Крім того, вони організували дороговартісну кампанію з розміщення рекламних матеріалів у ЗМІ про те, що цей законопроект нібито завдасть шкоди українській обороні.

Найгучніші корупційні закупки, які шокували недоречністю

Від початку літа в Україні не вщухають скандали про те, як місцеві чиновники недоречно направляють бюджетні кошті під час війни на закупівлі сумнівної необхідності, ще і по завищеним цінам. Наприклад, в Дніпровському районі Києва чиновники закупили для цивільних укриттів 306 барабанів. На щастя, завдяки суспільному резонансу цей тендер скасували, чого не скажеш про 12 овочерізок по 130 тисяч гривень за одиницю та електросковороду – за 720 тисяч гривень, які все ж купили.

Крім того, столичні чиновники виділили цього року на будівництво Кільцевої дороги 872 мільйони гривень, що майже відповідає фінансуванню ремонтів тих самих відрізків цієї дороги за попередні 5 років. До речі, одні і ті ж дільниці автошляху ремонтуються щороку.

"Відмітилась" і Івано-Франківщина. Тут, наприклад, на облаштування клумб в області направили 1,2 млн грн.

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