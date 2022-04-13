Платежі блокуються за картками, випущеними в РФ.

Іноземні інтернет-магазини почали блокувати платежі за картками китайської платіжної системи UnionPay. Проблеми виникають тільки з картами, які випущені в Російській Федерації.

Про це пише російське видання Коммерсантъ.

Платежі за цими картками блокують як іноземні магазини, так й їх банки-еквайєри

"Вплинути на цю ситуацію могла б сама система, зажадавши від еквайєрів на місцях виконувати зобов'язання. Але в UnionPay воліють не втручатися", - йдеться в повідомленні.

Попит на карти UnionPay в Росії різко виріс після того, як Visa і Mastercard оголосили про відхід з російського ринку. До цього карт UnionPay в РФ налічувалося близько 50 тисячі штук.

Як раніше повідомляв УНІАН, 28 лютого Міністерство фінансів України звернулося до міжнародних платіжних систем Mastercard, Visa і American Express з проханням припинити обслуговування всіх банків РФ і Білорусі у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

1 березня Mastercard і Visa почали блокувати доступ до платіжних систем російським банкам. Слідом в Росії перестала працювати і платіжна система Apple Pay.

17 березня Національний банк України звернувся до китайських платіжних систем China UnionPay і UnionPay International із закликом вийти з платіжного ринку РФ. Зокрема НБУ закликав припинити обслуговування всіх операцій з платіжними картками China UnionPay і UnionPay International як на території РФ, так і випущених банками з РФ за її межами.

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