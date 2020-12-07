EuroCommerce вже звернулася до Єврокомісії з проханням розібратися в даній ситуації і знизити фінансовий тиск на бізнес з боку міжнародних платіжних систем.

У 2015 р. Євросоюз ухвалив Регламент регулювання комісії з обслуговування карткових платежів (Interchange Fee Regulation). Фактично, був встановлений максимальний розмір такої комісії-0,2% для дебетних карт і 0,3% - для кредитних.

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Разом з тим, як показало дослідження EuroCommerce, проведене спільно з компаніями CMSPI та Zephyre, за минулі 5 років міжнародні платіжні системи в обхід даного регулювання ЄС збільшили плату за обслуговування банківських карт.

- Додаткові щорічні витрати бізнесу, який приймає до оплати банківські картки, зросли на 1,46 млрд. євро. Велика частина даного підвищення (не менше, ніж на 1,06 млрд. євро) сталася після 2018 р. - тобто після того, як в Євросоюзі перестали жорстко моніторити виконання міжнародними платіжними системами своїх зобов'язань – повідомили в EuroCommerce.

Більш того, в організації заявили, що з січня 2021 р. платіжні системи планують ще більше збільшити свої комісії, що призведе до додаткових щорічних витрат бізнесу ще на 100 млн. євро.

- Ми рішуче підтримали Регламент 2015 р., який обмежив комісії за транзакції за кредитними та дебетними картками. Але, на жаль, як ми вже попереджали раніше, великі міжнародні платіжні системи підвищили комісії, не регульовані даним Регламентом, до такої міри, що всі переваги для споживачів і продавців тепер зникли. Тому ми просимо Європейську Комісію терміново розглянути заходи з відновлення балансу, спочатку досягнутого цим Регламентом - заявив генеральний директор EuroCommerce Крістіан Вершуерен.

За підрахунками EuroCommerce, "обхідні" підвищення комісії міжнародних платіжних систем призвели до того, що на цей момент, загальна комісія бізнесу з карткових платежів перевищує ту, що була до прийняття регламенту.

- По суті весь позитивний ефект від прийняття регламенту знищений. Нагадаємо, що багато торгових точок працюють з мінімальною маржею, і у них немає іншого виходу, крім як перекласти дану комісію на плечі споживача, збільшивши кінцеву ціну товару. І особливо пригнічує, що підвищення комісії платіжних систем відбувається під час пандемії. Але ж коронавірус найбільш вдарив якраз по тих галузях, які використовують карткові платежі – в т.ч. готелі, Транспортні перевезення, роздрібний сектор – пояснює генеральний директор EuroCommerce Крістіан Вершуерен.

Нагадаємо, в Україні комісія банків і платіжних систем за проведення карткових платежів коливається від 1,8 до 3%. Крім того, стягується щомісячна "абонентська плата" за обслуговування (як правило, 300-400 грн. за кожен використовуваний POS-термінал).

Разом з тим, в жовтні 2020 р. у Верховній Раді був зареєстрований законопроект №4178 – Про внесення змін до деяких законів про комісійну винагороду за здійснення еквайрингу.

Законопроект пропонує в т. ч. зменшити загальний розмір комісії за проведення карткового платежу. Так, у першому півріччі 2021 р. має становити не більше 1,5% від суми транзакції, у другому – не більше 1%, а з 2022 р. – не більше 0,5%.

EuroCommmerce-союз торгових асоціацій і федерацій Європи, який представляє понад 6 млн. оптових і роздрібних компаній в більш ніж 30 країнах.

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Автор: УНІАН