У листопаді десять найпопулярніших моделей сформували 35% українського ринку нових легковиків. Такі дані наводять фахівців "УкрАвтопрому".
У десятці лідерів в черговий раз опинилися лише кросовери. На першій позиції – добре відомий кросовер-позашляховик Renault Duster, який багато разів виступав бестселером вітчизняного ринку.
Зростає популярність китайських авто – цього разу в десятку лідерів потрапили одразу три моделі від BYD, причому BYD Leopard 3 опинився на другій позиції.
ТОП-10 найпопулярніших нових легковиків:
- Renault Duster – 494 одиниці;
- BYD Leopard 3 – 385;
- Toyota RAV4 – 318;
- Volkswagen ID.UNYX – 298;
- BYD Song Plus – 289;
- Toyota Land Cruiser Prado – 240;
- Hyundai Tucson – 227;
- Zeekr 7X – 221;
- BYD Sea Lion 06 – 220;
- Škoda Kodiaq – 204.
Інші новини українського авторинку
У листопаді в Україні придбали близько 8,3 тисячі нових легкових авто, що стало рекордним показником за останні 14 місяців. До трійки найпопулярніших брендів потрапили BYD, Toyota і Volkswagen.
А ще раніше повідомлялося, що у жовтні український автопарк поповнили більше 10 тисячі електричних авто. Серед ввезених з-за кордону вживаних електромобілів у Києві, а також в Київській та Дніпропетровській областях найбільш популярним виявився кросовер Tesla Model Y.