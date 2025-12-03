Серед нових авто найбільшим попитом в Україні користується кросовер-позашляховик Renault Duster.

У листопаді десять найпопулярніших моделей сформували 35% українського ринку нових легковиків. Такі дані наводять фахівців "‎УкрАвтопрому"‎.

У десятці лідерів в черговий раз опинилися лише кросовери. На першій позиції – добре відомий кросовер-позашляховик Renault Duster, який багато разів виступав бестселером вітчизняного ринку.

Зростає популярність китайських авто – цього разу в десятку лідерів потрапили одразу три моделі від BYD, причому BYD Leopard 3 опинився на другій позиції.

ТОП-10 найпопулярніших нових легковиків:

Renault Duster – 494 одиниці;

BYD Leopard 3 – 385;

Toyota RAV4 – 318;

Volkswagen ID.UNYX – 298;

BYD Song Plus – 289;

Toyota Land Cruiser Prado – 240;

Hyundai Tucson – 227;

Zeekr 7X – 221;

BYD Sea Lion 06 – 220;

Škoda Kodiaq – 204.

У листопаді в Україні придбали близько 8,3 тисячі нових легкових авто, що стало рекордним показником за останні 14 місяців. До трійки найпопулярніших брендів потрапили BYD, Toyota і Volkswagen.

А ще раніше повідомлялося, що у жовтні український автопарк поповнили більше 10 тисячі електричних авто. Серед ввезених з-за кордону вживаних електромобілів у Києві, а також в Київській та Дніпропетровській областях найбільш популярним виявився кросовер Tesla Model Y.

