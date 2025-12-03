Продати долар можна в середньому за курсом 42,10 грн, а євро – 48,95 грн.

Курс долара до гривні в банках України у середу, 3 грудня, зріс на 5 копійок і складає 42,55 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,10 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні залишився на попередньому рівні і складає 49,53 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,95 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,35 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,25 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,36 грн/євро, а курс продажу – 49,16 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 3 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,33 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 1 копійку.

По відношенню до євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 49,18 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 13 копійок.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначив, що тиск на гривню посилюється. Він прогнозує, що курс долара найближчим часом буде тягнутися до рівня у 42,75-43 грн, при цьому не виключений рух до 44-45 грн/дол. на кінець року. Готівковий євро, за прогнозом експерта, перебуватиме в діапазоні 48,5-49,5 грн.

