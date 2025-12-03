Видання зазначило, що спроби США виступити посередником у врегулюванні між РФ і Україною протягом року нагадували дипломатичний "день бабака".

Учора американська делегація зустрілася з російським диктатором Володимиром Путіним у Кремлі для важливих перемовин щодо оновленого мирного плану щодо України, до якого Білий дім ставиться "вельми оптимістично".

Як пише The Washington Post (WP), до складу американської делегації вперше увійшов зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер, а також спецпосланець президента Стів Віткофф.

Переговори тривали майже п'ять годин. Однак, як заявив за їхніми підсумками Юрій Ушаков, головний помічник Путіна з питань зовнішньої політики, "жодних компромісів не досягнуто, і зустріч лідерів Росії та США наразі не планується".

"Ми обговорювали не конкретні формулювання або рішення, а суть. Обидві сторони бачать великі перспективи співпраці",- сказав він і додав, що переговори були "конструктивними, дуже корисними та змістовними".

Візит до Москви є частиною відновлення зусиль США з новою мирною пропозицією. "Адміністрація налаштована дуже оптимістично", - заявила напередодні зустрічі прес-секретар Білого дому Каролін Лівітт.

А український президент Володимир Зеленський зазначав, що очікує звіту від Віткоффа і Кушнера після їхніх перемовин із Путіним.

Сам Путін у цей час ще раз заявив, що його війська захопили ключове українське місто Покровськ. Принагідно він звинуватив європейських лідерів у "перешкоджанні" пропозиціям Трампа і в тому, що вони "на боці війни".

Зустріч з українською делегацією

У вихідні Віткофф, Кушнер і держсекретар Марко Рубіо провели переговори у Флориді з високопоставленим представником українських силовиків. Після цього обидві сторони заявили, що належить ще виконати значну роботу.

"Це делікатне питання. Це складно", - заявив Рубіо після багатогодинних переговорів з українськими офіційними особами.

Видання зазначило, що в понеділок Зеленський відвідав Париж, щоб заручитися підтримкою європейських лідерів. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що "сьогодні немає остаточного мирного плану, про який можна було б говорити", і повторив, що будь-які територіальні рішення має ухвалювати Київ.

Директор з Європи консалтингової компанії Eurasia Group Муджтаба Рахман вважає, що переговори з Макроном та іншими європейськими лідерами "спрямовані на демонстрацію європейської підтримки позиції Києва".

Він додав, що "швидке припинення вогню залишається малоймовірним, незважаючи на триваючі переговори під керівництвом США", оскільки очікується, що РФ і Україна "продовжать маневрувати в пошуках вигідних умов припинення вогню, які будуть неприйнятними для іншої сторони".

Чому переговори зайшли в глухий кут

"Досі угода, на яку могла б погодитися Москва, була неприйнятною для Києва, і навпаки, що поставило в глухий кут переговори щодо того, як покласти край війні", - констатувало видання.

Журналісти міркують, що спроби США виступити посередником у врегулюванні між РФ і Україною протягом року нагадували дипломатичний "день бабака" - цикл, у якому кожен сплеск активності закінчувався відмовою Кремля поступитися його максималістськими вимогами.

"Наразі адміністрація Трампа, у якої, м'яко кажучи, непрості стосунки із Зеленським, прагне скористатися зростаючими проблемами Києва, щоб відновити переговори на умовах, вигідніших для Москви", - заявила зазначила експертка Євразійського центру Карнегі Тетяна Станова.

"Поточні переговори набули іншого тону. З огляду на небажання Заходу вступати у війну на боці України, розмова тепер зосереджена на питанні про те, яку ціну Київ буде змушений заплатити за припинення бойових дій", - вважає аналітик.

Один з американських чиновників на умовах анонімності заявив WP, що занепокоєний тим, що Кремль відправить Віткоффа назад "із контрпропозицією, з якою той облажається і представить як вигідну угоду".

"А росіяни зроблять це, щоб цей болісний процес не припинявся", - вважає він.

Джерело видання додало, що ще більш імовірно, що Путін спробує повернутися до початкових 28 пунктів, які змінили українці.

"І тоді все просто розвалиться", - констатував чиновник.

Переговори в Москві

Учора ввечері відбулися переговори в Кремлі щодо мирного плану про закінчення війни РФ проти України. Вони тривали 5 годин і закінчилися нічим.

Американська сторона поки що жодних коментарів не давала, а от у Кремлі заявили, що переговори були продуктивними, але ще є багато над чим працювати.

