Кремль знає, що зона постійного конфлікту посилить невдоволення в країнах НАТО витратами на оборону.

Російський лідер Володимир Путін щосили затягує мирні переговори щодо завершення війни в Україні. І, як пише оглядач The Times Роджер Бойс, у такий спосіб він планує завдати Заходу потрійного удару, який виходить за рамки перетворення України з сучасної держави на покірну провінцію.

По-перше, Путін хоче перетворити західні прикордонні з Росією території на зону політичної перманентної кризи. Це найпростіший спосіб утримати НАТО від розширення свого впливу.

По-друге, Москва хоче зупинити переозброєння Європи. Як пояснює Бойс, навіть провальна мирна угода з Путіним викличе на Заході негативну реакцію виборців, які виступають проти збільшення витрат на оборону. Крайні праві партії по всій Європі наголошують на тому, що гроші, які можна було б спрямувати на посилення прикордонного контролю і створення більш ефективних національних систем охорони здоров'я, переспрямовують на закупівлю ракет ППО для невдячних іноземних держав, щоб захистити себе від Росії, яка прагне лише мирного сусідства.

"Кремлю достатньо імітувати мирний процес, щоб викликати подібну негативну реакцію", - зазначає аналітик.

І, зрештою, Путін переконаний, що має використати війну як спосіб переосмислення Заходу.

"Байдужість Трампа до багатьох європейських проблем і зростаюча увага до викликів, які виходять від Китаю, вже зробили частину роботи за нього. Але всередині НАТО вже утворився новий розкол між Сходом і Заходом... Путін, схоже, розраховує на те, що розрив у сприйнятті загроз у Європі настільки великий, що йому достатньо вести переговори про мир (продовжуючи воювати в Україні), щоб додаткові військові зобов'язання здалися західним країнам дорогою розкішшю", - зазначає він.

Це стане одним із ключових моментів 2026 року, якщо Путін доб'ється свого: чи готові багатші західні держави готові продовжувати фінансувати та озброювати антиросійські сили, незважаючи на зростаючий спротив з боку вкрай правих партій, а в деяких країнах - і широкої громадськості, зазначає аналітик.

Путін розраховує на можливість поповнення власних військ для ще одного року бойових дій, і, на його думку, Захід уже втомився від цього, і шукає вихід.

Однак, як вважає аналітик, проблема ще й у тому, що Росія не знає, як виграти війну, яку сама ж і почала, і відвернути увагу від невдач на полі бою:

"Путін намагається затягнути мирний процес, оголюючи розкол на Заході, а не свої власні недоліки. Зрештою, він хоче, щоб його власна некомпетентність як військового лідера була стерта, а його образ став образом героїчного захисника, який розколов трансатлантичний альянс, загнав армії НАТО в кут і повернув собі сферу інтересів Росії".

Переговори щодо завершення війни

Як повідомляв УНІАН, учора в Москві відбулися переговори російського диктатора Володимира Путіна з переговірниками зі США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Вони тривали близько 5 годин і закінчилися безрезультатно.

При цьому в Кремлі заявили, що переговори були продуктивними, але ще є багато над чим працювати.

