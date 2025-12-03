Медозбір може сягати до 100 кг з гектара, рослину часто відвідують дикі бджоли.

На території Національного природного парку "Тузлівські лимани", що в Одеській області, росте солончакова айстра звичайна - красива та корисна рослина, яка наразі виглядає, як величезний бавовняний килим. Про це розповів доктор біологічних наук, співробітник нацпарку Іван Русєв.

Науковець також оприлюднив фото та відео, на яких можна побачити білосніжне "простирадло" айстр тощо.

"Перед вами масштаби тузлівської бавовни, які вражають своєю красотою. Це солончакова айстра звичайна (Tripolium pannonicum) - багаторічна трав'яниста рослина з родини айстрових. Поширена на солончакових луках і прибережних районах Національного природного парку "Тузлівські лимани", - розповів Русєв.

Відео дня

За його словами, ця квітка дає ароматний, світлий мед з другої половини липня до вересня. Медозбір айстри солончакової може сягати до 100 кг з гектара, її часто відвідують дикі бджоли за пилком і нектаром.

Ця дворічна трав'яниста рослина, зазначає дослідник, має розгалужене стебло, яке порожнисте лише зверху, заввишки до 70 см. У народній медицині цю квітку використовують для лікування туберкульозу, шлунково-кишкових захворювань, кашлю різного походження та неврастенії.

"Зараз вона виглядає як величезні простори тузлівської бавовни. І серед величезних масштабів бавовни ще можна знайти справжню її квітку (бузкового кольору – УНІАН)", - розповів науковець.

Які ще рослини ростуть у "Тузлівських лиманах"

Як писав УНІАН, фахівці Національного природного парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) намагаються вберегти рідкісну квітку - червонокнижну брандушку. Тому унікальну рослину пересадили на територію заповідника.

Науковець Іван Русєв розповів, що брандушка або пізньоцвіт анкарський (Colchicum ancyrense), занесений до Червоної книги України як вразливий вид. Раніше ця квітка росла в межах парку "Тузлівські лимани", але в останні десятиріччя зникла через антропогенний тиск.

Квітка вважається серед первоцвітів найбільш раннім ефемероїдом - багаторічною трав'янистою рослиною з коротким весняним циклом розвитку і літнім періодом спокою.

Вас також можуть зацікавити новини: