Там зазначили, що зараз зайняті не цим питанням, а зовсім іншим процесом.

Російська влада не планує ініціювати новорічне перемир'я у війні проти України.

Про це заявив представник Кремля Дмитро Пєсков російським ЗМІ. "Поки про це не йшлося, зараз іде інший зовсім процес", - сказав Пєсков.

Вірно він натякав на переговори зі спецпредставниками США Стівом Віткоффом і Джерадом Кушнером, які закінчилися пізно вночі в Москві.

Переговори в Москві

У Кремлі відбулися переговори російського диктатора Володимира Путіна зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером. Вони 5 годин обговорювали план США щодо закінчення війни в Україні.

Після зустрічі помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що переговори були продуктивними, але компромісного варіанту для закінчення війни проти України поки немає.

Американська сторона підсумки цієї зустрічі поки що не коментувала.

Нагадаємо, минулого тижня спецпредставники США провели переговори з українською делегацією з приводу "мирного плану" Трампа з 28 пунктів. У підсумку його було скорочено до 19 пунктів, які американці повезли в ОАЕ на зустріч із російською делегацією.

Тоді міністр закордонних справ РФ заявляв, що підсумки цієї зустрічі розкриватися не будуть.

