Державний секретар США Марко Рубіо назвав головний предмет суперечки в мирних переговорах України та Росії, і сказав, від чого залежать терміни закінчення війни.
В інтерв'ю Fox News він наголосив, що зараз "ідеальний час" для обох країн, щоб завершити війну. За його словами, США працюють над врегулюванням конфлікту і прагнуть допомогти обом сторонам подолати розбіжності, однак рішення про завершення бойових дій ухвалюватимуть Київ і Москва.
"Зрештою, все залежить від них. Якщо вони вирішать, що не хочуть завершувати війну, війна продовжиться. Але ми спробуємо її закінчити", - сказав він.
Рубіо також заявив, що наразі головним предметом суперечки є 20% території Донецької області, які залишаються під контролем України:
"Зараз вони буквально б'ються за територію розміром 30-50 кілометрів, це приблизно 20% території Донецької області, що залишилася. Ми намагалися з'ясувати, і я думаю, досягли деякого прогресу, з чим українці можуть змиритися".
Скільки триватиме війна
Він також зазначив, що адміністрація США не зможе нескінченно підтримувати Україну, скільки б не тривала війна.
"Дехто вважає, що наша політика має полягати в нескінченному фінансуванні України, скільки б не тривала війна. Це нереалістично. Це не відповідає реальності. І цього не буде. Ми давно говоримо, що такі масштаби неможливо підтримувати", - заявив Рубіо.
При цьому він підкреслив, що нереалістично, щоб Росія продовжувала війну ще 4-5 років.
"У якийсь момент цієї війни Росія контролювала набагато більше територій України, ніж зараз. Якщо подивитися на карту березня - квітня після вторгнення і порівняти її з картою зараз, українці відкинули росіян сильно назад. Вони вже досягли багато через свою хоробрість, сміливість і те, як самовіддано воюють, - сказав Рубіо.
Водночас зараз війна перетворилася на війну на виснаження.
"На жаль, росіяни показують готовність приносити в жертву 7 тисяч солдатів на тиждень заради своїх цілей", - сказав Рубіо.
"ВВП України може перевищити ВВП Росії"
Він зазначив, що США зараз намагаються зрозуміти, як можна закінчити війну, щоб захистити майбутнє України і щоб обидві сторони могли це прийняти. І для цього потрібно вести переговори з обома учасниками конфлікту.
"До цього процесу залучені деякі нераціональні люди, які вважають, що ми повинні говорити тільки з Україною і зовсім не вести переговори з Росією. Однак неможливо завершити війну між Росією та Україною, не ведучи переговори з Росією, і також слід враховувати позицію Києва", - зазначив держсекретар.
Він додав, що гарантії безпеки в угоді убезпечать українців від будь-яких вторгнень у майбутньому, і це "дасть їм змогу не тільки відбудувати свою економіку, а й процвітати як країна".
"Теоретично, якщо робити все правильно, через 10 років ВВП України може перевищити ВВП Росії", - заявив Рубіо.
Мирні переговори - новини
Як писало WSJ, зустріч РФ і США завершилася без досягнення угоди про припинення війни. У Росії назвали переговори "корисними" і "конструктивними", проте ключове питання залишається невирішеним.
Зі свого боку Путін звинуватив європейських лідерів у спробах затягнути війну, назвавши нещодавно запропоновані зміни в мирному плані США для України "абсолютно неприйнятними".