Він підкреслив, що нереалістично, щоб Росія продовжувала війну ще 4-5 років.

Державний секретар США Марко Рубіо назвав головний предмет суперечки в мирних переговорах України та Росії, і сказав, від чого залежать терміни закінчення війни.

В інтерв'ю Fox News він наголосив, що зараз "ідеальний час" для обох країн, щоб завершити війну. За його словами, США працюють над врегулюванням конфлікту і прагнуть допомогти обом сторонам подолати розбіжності, однак рішення про завершення бойових дій ухвалюватимуть Київ і Москва.

"Зрештою, все залежить від них. Якщо вони вирішать, що не хочуть завершувати війну, війна продовжиться. Але ми спробуємо її закінчити", - сказав він.

Відео дня

Рубіо також заявив, що наразі головним предметом суперечки є 20% території Донецької області, які залишаються під контролем України:

"Зараз вони буквально б'ються за територію розміром 30-50 кілометрів, це приблизно 20% території Донецької області, що залишилася. Ми намагалися з'ясувати, і я думаю, досягли деякого прогресу, з чим українці можуть змиритися".

Скільки триватиме війна

Він також зазначив, що адміністрація США не зможе нескінченно підтримувати Україну, скільки б не тривала війна.

"Дехто вважає, що наша політика має полягати в нескінченному фінансуванні України, скільки б не тривала війна. Це нереалістично. Це не відповідає реальності. І цього не буде. Ми давно говоримо, що такі масштаби неможливо підтримувати", - заявив Рубіо.

При цьому він підкреслив, що нереалістично, щоб Росія продовжувала війну ще 4-5 років.

"У якийсь момент цієї війни Росія контролювала набагато більше територій України, ніж зараз. Якщо подивитися на карту березня - квітня після вторгнення і порівняти її з картою зараз, українці відкинули росіян сильно назад. Вони вже досягли багато через свою хоробрість, сміливість і те, як самовіддано воюють, - сказав Рубіо.

Водночас зараз війна перетворилася на війну на виснаження.

"На жаль, росіяни показують готовність приносити в жертву 7 тисяч солдатів на тиждень заради своїх цілей", - сказав Рубіо.

"ВВП України може перевищити ВВП Росії"

Він зазначив, що США зараз намагаються зрозуміти, як можна закінчити війну, щоб захистити майбутнє України і щоб обидві сторони могли це прийняти. І для цього потрібно вести переговори з обома учасниками конфлікту.

"До цього процесу залучені деякі нераціональні люди, які вважають, що ми повинні говорити тільки з Україною і зовсім не вести переговори з Росією. Однак неможливо завершити війну між Росією та Україною, не ведучи переговори з Росією, і також слід враховувати позицію Києва", - зазначив держсекретар.

Він додав, що гарантії безпеки в угоді убезпечать українців від будь-яких вторгнень у майбутньому, і це "дасть їм змогу не тільки відбудувати свою економіку, а й процвітати як країна".

"Теоретично, якщо робити все правильно, через 10 років ВВП України може перевищити ВВП Росії", - заявив Рубіо.

Мирні переговори - новини

Як писало WSJ, зустріч РФ і США завершилася без досягнення угоди про припинення війни. У Росії назвали переговори "корисними" і "конструктивними", проте ключове питання залишається невирішеним.

Зі свого боку Путін звинуватив європейських лідерів у спробах затягнути війну, назвавши нещодавно запропоновані зміни в мирному плані США для України "абсолютно неприйнятними".

Вас також можуть зацікавити новини: