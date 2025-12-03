Єврокомісія підготує законодавчу пропозицію щодо поступового припинення імпорту російської нафти.

Країни-члени Європейського Союзу домовилися припинити імпорт російського газу раніше, ніж планувалося, повідомляє Bloomberg.

Досягнуті домовленості передбачають поступову заборону імпорту російського скрапленого газу до кінця 2026 року - на рік раніше, ніж пропонувала Єврокомісія.

Імпорт газу по трубопроводу за довгостроковими угодами повинен бути припинений до 30 вересня 2027 року, з можливістю продовження до 1 листопада 2027 року – усе залежатиме від того, скільки газу буде закачано у європейські газосховища. Раніше передбачалося, що остаточне "прощавай" російському газу ЄС скаже наприкінці грудня 2027 року.

"Нарешті, ми остаточно закриваємо кран російського газу… Європа обрала енергетичну безпеку та незалежність. Ми ніколи не повернемося до нестабільних поставок та маніпуляцій на ринку".– заявив комісар ЄС з питань енергетики Дан Йоргенсен.

Єврокомісія також планує у 2026 році подати законодавчу пропозицію щодо поступового припинення імпорту російської нафти до кінця 2027 року.

Країни, які досі імпортують російське "чорне золото", повинні підготувати національні плани диверсифікації постачань задля припинення російських поставок.

Відмова ЄС від російського газу - останні новини

У червні 2025 року Єврокомісія після тривалих дискусій представила план поступової відмови від імпорту російського газу та нафти. Згідно з документом, імпорт російського газу мав бути припинений до кінця 2027 року.

На цьому Блок не зупинився і, в рамках 19-го пакету санкцій, передбачив запровадження заборони на імпорт російського скрапленого газу з 1 січня 2027 року.

В свою чергу прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що планує оскаржити у суді рішення блоку про відмову від російського газу. Він стверджує, що рішення ЄС про відмову від російського газу завдає великої шкоди Словаччині.

