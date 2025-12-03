У міноборони РФ відзвітували, що в ніч на середу нібито збили 102 українських дрони.

Уночі безпілотники вдарили по нафтобазі в Тамбовській області. Також уламки дрона пошкодили резервуари з паливом у Воронезькій області.

Як повідомив у телеграм-каналі тамбовський губернатор Євген Первишов, українські безпілотники в ніч на 3 грудня атакували нафтобазу, внаслідок падіння уламків на нафтобазі виникла пожежа.

Крім того, вночі безпілотники також атакували і Воронезьку область. Це підтвердив губернатор Олександр Гусєв.

За його даними, чотири дрони було збито, уламки одного з них незначно пошкодили кілька резервуарів із паливом, але вони нібито не загорілися.

У міноборони РФ відзвітували, що в ніч на середу засобами протиповітряної оборони нібито було перехоплено і знищено 102 українські безпілотники.

Удари по російських НПЗ

У ніч на 30 листопада дрони атакували нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані. Крім того, в Ростовській області після атаки БпЛА зупинила роботу котельня і почалася пожежа на промисловому об'єкті.

Тоді повідомлялося, що на території Слов'янського НПЗ унаслідок атаки було пошкоджено газову трубу.

А 28 листопада українські морські дрони Sea Baby влучили в Чорному морі у два підсанкційні нафтотанкери KAIRO і VIRAT, що належать "тіньовому флоту" РФ. Після влучень обидва танкери зазнали великих пошкоджень, які вивели їх з експлуатації.

