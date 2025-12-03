Зустріч тривала близько 5 годин, але на ній так і не було вироблено угоду про закінчення війни РФ проти України.

На переговорах про закінчення війни проти України російський диктатор Володимир Путін використав поєднання ввічливості, продуманих хитрощів і прямих погроз, щоб показати переговорникам зі США Стіву Віткоффом і Джаредом Кушнером точну позицію РФ щодо цього питання.

Як пише видання Politico, спецпредставник президента США Дональда Трампа Віткофф, а також зять глави Білого дому Кушнер вчора гуляли Москвою та обідали в елітному ресторані, поки Путін змушував їх кілька годин чекати на зустріч у Кремлі для обговорення мирної угоди щодо України.

"Поки американці вбивали час, Путін виступив перед пресою на інвестиційному форумі, де звинуватив Європу у зриві мирного процесу і натякнув на майбутню ескалацію", - зауважило видання.

Журналісти зазначили, що зрештою зустріч російського диктатора з американськими переговірниками почалася на 3 години пізніше, ніж було заплановано. Обговорення мирної угоди щодо України тривало 5 годин і завершилося далеко за північ за місцевим часом.

Помічник Путіна Юрій Ушаков, також присутній на зустрічі, назвав бесіду "корисною, конструктивною і вельми змістовною", але додав, що попереду ще "багато роботи".

"Ми точно не далеко від миру", - прокоментував він.

Видання підкреслило, що, за словами Ушакова, Путін позначив "деструктивні дії європейської сторони", що свідчить про його спробу перекласти провину за будь-яку невдачу в досягненні мирної угоди на Євросоюз, який навіть не був на зустрічі.

Видання нагадало, що "мирний план" Трампа передбачає відмову України від Донбасу та від вступу до НАТО. Однак, менш зрозуміло, чого ж Трамп вимагає від Росії і на які поступки готова піти Москва.

Примітно, що навіть напередодні московських переговорів Путін не виявив жодних ознак відступу від своєї вимоги фактичної капітуляції України.

"Насправді, ні попередні переговори в Стамбулі, ні серпневий саміт Трампа і Путіна на Алясці, ні п'ять попередніх візитів Віткова до Москви не призвели до пом'якшення позиції Кремля", - акцентувало видання.

Журналісти зазначили, що поки що немає жодних ознак того, що наступні переговори призведуть до будь-яких змін у позиції Москви.

Переговори щодо України

Після переговорів , які відбулися в Кремлі, помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що вони були корисними, але компромісного плану щодо України досягнуто не було.

Чиновник сказав, що з чимось РФ готова погодитися, тоді як інші пункти в "мирному плані" США викликали критику.

Перед тим, як вирушити до Путіна, американські спецпредставники обговорили в Женеві "мирний план" Трампа з українською владою. Тоді його було скорочено до 19 пунктів, замість 28 початкових.

