Біткоїн досяг двотижневого максимуму, але настрої інвесторів щодо криптовалют залишаються нестабільними.

Як пише Bloomberg, криптовалюта подорожчала на 2,6% до приблизно 93 965 доларів - найвищий рівень за день з 17 листопада. Ефір та інші основні токени також дещо зросли.

Ринок цифрових активів залишається нестабільним після різкого падіння, яке почалося на початку жовтня, всього за кілька днів після того, як біткоїн досяг рекордної вартості понад 126 000 доларів. З того часу ринкова вартість криптовалют знизилася більш ніж на 1 трильйон доларів.

При цьому керівник з торгівлі деривативами в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні у FalconX Шон Макналті заявив, що покупців криптовалюти досі небагато.

"Настрої все ще хиткі", – цитує видання Макналті.

Одним із показників настроїв інвесторів є група з 12 біржових фондів у США, що інвестують у біткоїн. 3 грудня вони зафіксували, за словами МакНалті, "слабкий" приплив у 59 мільйонів доларів, як свідчать дані Bloomberg.

Як пише видання, трейдери пережили важкий тиждень. Ціни токенів впали в понеділок після заяви генерального директора Strategy Inc. Фон Ле про те, що компанія – один із найбільших покупців біткоїна – за потреби може вдатися до продажу криптовалюти, щоб виконувати боргові зобов’язання.

У вівторок, 2 грудня, біткоїн відіграв частину втрат, але генеральний директор QCP Group Мелвін Денг назвав це відновлення "лише технічним відскоком".

У листопаді біткоїн втратив близько 23% своєї вартості, що стало найбільшим місячним падінням з червня 2022 року. Тоді, попри прихильність Дональда Трампа та ряду інших інституцій до криптоіндустрії, біткоїн обвалився більш ніж на 30% від свого рекордного максимуму, встановленого на початку жовтня.

6 жовтня найпопулярніша криптовалюта біткоїн сягнула рекордного рівня у понад 126 000 доларів. Втім, вже 10 жовтня ринок криптовалют пережив один із наймасштабніших обвалів через заяву президента США Дональда Трампа про введення додаткового мита в розмірі 100% на товари з Китаю і посилення контролю за експортом програмного забезпечення.

