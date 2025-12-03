'ПриватБанк' змінив ціни на валюту: курс долара і євро на 3 грудня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,55 грн, а євро – 49,51 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 3 грудня, залишився на попередньому рівні і складає 42,50 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 5 копійок і складає 49,55 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,90 гривні, а євро - за курсом 48,55 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу залишився незмінним і становить 42,55 гривні. Курс євро при оплаті карткою 3 грудня також не змінився і складає 49,51 гривні.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 3 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,33 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 1 копійку.

По відношенню до євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 49,18 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 13 копійок.

Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько розповіла, що наприкінці листопада в Україні спостерігався підвищений попит на валюту, проте офіційний курс долара у перший день зими (42,27 грн/дол.) виявився нижчим за середній курс минулого тижня (42,31 грн/дол). Вона зазначила, що за минулий тиждень курс гривні до долара майже не зробив різкого кроку - були короткі коливання, але в цілому зміна була невеликою.

Вас також можуть зацікавити новини: