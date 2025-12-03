Срібло піднялося до максимуму і пішло вниз: скільки тепер коштує метал

Зазначається, що срібло також підтримала хвиля спекулятивних грошей.

Срібло різко зросло, досягнувши рекорду, після чого знизилося напередодні публікації низки економічних даних по США. Інвестори очікують отримати більш чітке уявлення про стан американської економіки.

Видання Bloomberg пише, що білий метал упав на 1,6%, після того як раніше досяг піку в 58,95 долара за унцію або 1,9 долара за грам.

За даними біржі Investing, станом на 9:37 за київським часом 3 грудня ціни на срібло досягли позначки 58,61 долара за унцію, або 1,89 долара за грам.

У найближчій перспективі трейдери врахували в цінах зниження процентних ставок на майбутньому засіданні Федеральної резервної системи США. Зниження ставок, як правило, сприятливо позначається на золоті та сріблі, які не приносять процентного доходу.

Срібло також підтримала хвиля спекулятивних грошей, отриманих на обмеженості пропозиції. Минулого місяця в Лондон надійшов рекордний обсяг цього металу, що чинило тиск на інші центри. Запаси на складах, пов'язаних з Шанхайською ф'ючерсною біржею, нещодавно скоротилися до мінімуму за останні десять років.

За даними Bloomberg, у вівторок запаси біржових фондів, забезпечених сріблом, зросли приблизно на 200 тонн, що підкреслює стійкий інтерес інвесторів до цього металу. Це призвело до того, що загальний обсяг запасів досяг максимального рівня з 2022 року.

Ціни на метали - останні новини

27 листопада ціни на золото пішли вниз, хоча напередодні дорогоцінний метал сягнув майже двотижневого максимуму в 4162,99 долара.

2 грудня мідь відійшла від рекордних максимумів через ослаблення попиту в Китаї напередодні зими, що може допомогти пом'якшити дефіцит, що насувається.

