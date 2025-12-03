Серед змін до бюджету передбачено двоетапне підвищення заробітної плати вчителям.

Сьогодні, 3 грудня, Верховна Рада має ухвалити у другому читанні проєкт закону про державний бюджет на 2026 рік. Профільний комітет рекомендував законопроєкт до прийняття парламентом.

Як повідомила голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа, після численних консультацій сьогодні має відбутися голосування за головний кошторис країни у залі парламенту.

Основними змінами, які Підласа пропонувала врахувати в рішенні комітету, є:

Відео дня

додати місцевим бюджетам 4% від ПДФО (до 64%) і встановити цільове спрямування цих додаткових коштів на проведення розрахунків за енергоносії та на погашення заборгованості з різниці в тарифах на енергоносії;

відповідно виключити субвенцію на різницю в тарифах, яка передбачалась у сумі 15,2 млрд грн, щоб збалансувати зменшення доходів держбюджету;

додати 1 млрд грн на закупівлю зброї та військової техніки Міністерством оборони. Цю суму можна зняти з програми "військового резерву";

додати 244 млн грн Бюро економічної безпеки (зняти з резевного фонду).

"Залишається підвищення заробітної плати вчителів: з 1 січня - на 30% та 1 вересня - ще на 20% без будь-яких змін в підходах до оплати праці вчителів. Водночас, пропонується додати 4,8 млрд грн на програму престижності праці педагогічних працівників, щоб мати можливість розглянути подальше збільшення зарплат вчителів протягом року", - зазначила Підласа.

Пізніше народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Бюджетний комітет рекомендував бюджет на 2026 рік до другого читання.

У свою чергу голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев заявив, що в проєкті бюджету передбачили підвищення зарплат вчителям.

"Попередньо в бюджеті 2026 вдалося дотиснути врахування правки про підвищення зарплат вчителям", - написав він у Telegram.

Як уточнив Гетманцев, у фінальній версії документу вдалося підвищити мінімальні зарплати вчителів до 26 тисяч без додаткового навантаження на бюджет.

Бюджет-2026 – останні новини

15 вересня уряд ухвалив проєкт державного бюджету України на 2026 рік. Видатки держбюджету передбачені на рівні 4,8 трлн гривень (що на 415 млрд гривень більше від цьогорічних), доходи – 2 трлн 826 млрд грн (+ 446,8 млрд грн). Дефіцит бюджету прогнозується на рівні до 18,4% від ВВП. Потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трлн 79 млрд грн.

22 жовтня Верховна Рада проголосувала за проект державного бюджету на 2026 рік в першому читанні. Тоді міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що сектор безпеки та оброни залишається основним пріоритетом, і ці видатки будуть забезпечені у повному обсязі.

Вас також можуть зацікавити новини: