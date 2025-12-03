Обстеження проходитиме в межах одного візиту - тривалістю 60-90 хвилин.

З 1 січня 2026 року в Україні стартує програма безоплатного медичного обстеження для людей старше 40 років. Кожен учасник зможе пройти комплексний скринінг здоров’я та отримати для цього 2000 гривень безготівкової підтримки.

Як повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я у відповідь на запит УНІАН, на фінансування програми скринінгів здоров’я передбачено суму в 10 мільярдів гривень.

Кожна людина після досягнення 40 років отримає сповіщення в застосунку "Дія" рівно через 30 днів після дня народження. У повідомленні буде пропозиція пройти скринінг здоров’я.

Після підтвердження участі на спеціальну "Дія.Картку" автоматично нарахують 2000 грн, які можна використати лише для оплати скринінгу в медичних закладах, що включені до переліку Національної служби здоров'я України (НСЗУ). Зазначається, що це можуть бути як державні клініки, так і приватні або комунальні. Далі людина записується до обраного закладу охорони здоров’я, незалежно від місця проживання або реєстрації.

Обстеження проходитиме в межах одного візиту - тривалістю 60-90 хвилин. Після завершення послуга оплачується "Дія.Карткою" прямо в медичному закладі.

Водночас для тих, хто не користується "Дією", передбачено інший варінт. Можна оформити пластикову банківську картку, подати заявку до ЦНАП, за тиждень отримати повідомлення про зарахування коштів та пройти той самий скринінг, що й користувачі застосунку.

Що входить до безоплатного чекапу

У МОЗ наголошують, що пакет сформований на основі доказової медицини. До нього входять:

фізикальне обстеження – вимірювання артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, ваги, зросту, окружності талії, розрахунок індексу маси;

опитування щодо способу життя та скринінг симптомів для виявлення ризиків відповідних захворювань;

лабораторні дослідження, зокрема ліпідограма, глікований гемоглобін, а також за показаннями – електроліти, креатинін сироватковий, розрахункова швидкість клубочкової фільтрації, співвідношення альбумін сечі/креатинін сечі;

оцінка ментального здоров’я – короткий опитувальник для визначення рівня стресу й тривожності;

консультація лікаря з оцінки ризиків серцево-судинних захворювань, діабету та формування персоналізованих рекомендацій.

Після отримання результатів лікар надає пацієнту персональні рекомендації щодо подальших дій для збереження або поліпшення здоров’я.

Для чого запускають програму

У МОЗ підкреслюють, що саме після 40 років різко зростають ризики розвитку хронічних захворювань. Мета програми спрямована на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем ментального здоров’я. Особливо розраховано на тих, хто зазвичай не звертається до лікаря, не моніторить тиск чи рівень цукру й не підозрює про власні ризики.

Національний скринінг не обмежується здачею аналізів. Якщо під час обстеження виявлять ризики чи відхилення, людині одразу видадуть направлення до відповідного спеціаліста, а система відстежуватиме виконання цього маршруту.

Крім цього, під час скринінгу здоровʼя лікарі зможуть одразу призначати пацієнтам необхідні препарати. Пацієнти зможуть отримувати такі ліки безоплатно або з частковою доплатою за е-рецептом.

У серпні 2025 року прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час презентації "Програми дій уряду" заявила, що в Україні з 2026 року запрацює національна програма щорічного безоплатного чекапу для людей від 40 років.

Пізніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, що держава зацікавлена, щоб мережа надання цієї послуги була досить широка та сервісно орієнтована, бо це стимулюватиме людей приходити на чекапи.

