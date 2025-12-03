Пєсков заявив, що Москва дотримуватиметься принципу тиші в переговорах щодо припинення війни в Україні та очікує від США того самого.

Володимир Путін на зустрічі зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером не відкидав план США щодо припинення війни в Україні. Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, додавши, що під час переговорів був "робочий процес пошуку компромісу".

"Ні, воно (формулювання про те, що Путін відкинув план) не буде правильним. Річ у тім, що такий прямий обмін думками відбувся вчора вперше, і, знову ж таки, щось було ухвалено, щось було відзначено як неприйнятне, і це нормальний робочий процес пошуку компромісу", - заявив Пєсков.

Водночас він додав, що Москва дотримуватиметься принципу тиші в переговорах щодо припинення війни в Україні і заявив, що сподівається, що США вчинять так само.

"Ми спеціально не будемо нічого додавати, є розуміння, що чим у більшій тиші будуть ці переговори вестися, тим більше кращими будуть результати цих переговорів", - сказав він.

Пєсков також сказав, що росіяни готові зустрічатися з американцями "стільки, скільки буде потрібно для досягнення угоди".

За його словами, телефонна розмова між лідерами Росії та США можлива в будь-який момент, але зараз результати мають бути досягнуті на експертному рівні.

Переговори Росії та США - що відомо

Як повідомляв УНІАН, учора в Москві відбулися переговори російського диктатора Володимира Путіна з переговірникам зі США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Вони тривали близько 5 годин і закінчилися безрезультатно.

Радник Путіна Юрій Ушаков заявив, що територіальне питання є одним із найважливіших для Москви, але сторонам поки не вдалося досягти компромісу.

При цьому WP пише, що ймовірно, що Путін спробує повернутися до початкових 28 пунктів плану США, які змінили українці.

