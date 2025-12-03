У Польщі повністю заборонили вирощувати тварин для отримання хутра

Тваринні ферми мають повністю припинити свою діяльність до 2033 року.

У Польщі заборонили існування ферм, у яких утримують тварин для отримання їх хутра. Відповідний закон підписав президент Польщі Кароль Навроцький, пише PAP.

Закон про захист тварин повністю забороняє на території Польщі розведення та вирощування хутрових тварин, за винятком кролів. Закон вступить у силу через 14 днів після опублікування.

Підприємці, які володіють хутровими фермами у Польщі, будуть зобов'язані припинити свою діяльність до кінця 2033 року. Це восьмирічний перехід польська влада назвала справедливим, щоб підприємці почали іншу діяльність. При цьому до 2031 року вони зможуть претендувати на компенсацію збитків від держави. Розмір компенсації буде залежати від середнього річного доходу заводчика і дати припинення діяльності. Чим пізніше буде припинена діяльність, тим меншим буде розмір компенсації.

За порушення заборони суд зможе винести рішення про заборону утримання будь-яких тварин або певної категорії тварин на строк від одного до п'яти років.

Коментуючи підписання закону, Навроцький послався на соцопитування, згідно з якими "понад дві третини поляків, включно з мешканцями сіл, підтримують заборону розведення тварин на хутро".

"Цей голос не можна ігнорувати. Це напрямок, в якому суспільство в переважній більшості рухається", - зазначив він.

За офіційними даними, Польща є другим у світі та першим у Євросоюзі виробником хутра: у 2024 році вона експортувала близько 1,8 мільйона шкур. Водночас в останні роки хутрова промисловість у країні скорочується. Якщо в 2015 році налічувалося 810 звіроферм (в основному з розведення норок), то в 2024 році їх залишилося 209. Об’єм експорту також знизився: в 2015 році він становив понад 10 мільйонів шкурок, а в 2024 році - близько 1,8 мільйона.

Більше про відмову від натурального хутра

Нагадаємо, що поступово модні бренди переходять на штучне хутро. Gucci та Yves Saint Laurent відмовилися від натурального хутра ще у 2021 році. Колекції вже наступного, 2022 року, не містили натурального хутра.

Того ж 2021 року Ізраїль першим у світі офіційно заборонив натуральне хутро в модних показах та модній індустрії загалом. Це рішення було викликане турботою про тварин.

