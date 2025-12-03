План полягає в тому, щоб запобігти можливості окремих країн ЄС скасовувати санкції проти Росії.

Виконавча влада Європейського Союзу пропонує юридичне рішення, яке дозволить уникнути необхідності Бельгії виплачувати мільярди євро у разі, якщо Угорщина накладе вето на продовження санкцій проти Москви.

Про це повідомляють джерела Politico.

Головний страх Бельгії полягає в тому, що якщо 140 мільярдів євро буде надано Україні, одна проросійська країна ЄС, така як Угорщина чи Словаччина, може накласти вето на поновлення режиму європейських санкцій проти Москви. Це вимагатиме від Бельгії негайного повернення Росії відсутніх мільярдів.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наразі може зробити саме це, оскільки санкції вимагають одностайності та мають поновлюватися кожні шість місяців.

Комісія тепер знайшла спосіб обійти проблему "імені Орбана": вона хоче вдатися до пункту у статті 122 договору ЄС, який дозволяє урядам вирішувати "в дусі солідарності між державами-членами щодо заходів, що відповідають економічній ситуації".

Комісія планує інтерпретувати це так, що з огляду на величезні фінансові ставки, в цьому випадку кваліфікованої більшості країн буде достатньо для схвалення продовження санкцій, позбавляючи Угорщину потенційного права вето. Ця стратегія - спосіб забезпечити підтримку Бельгії.

Юристи Євросоюзу погоджуються, що гнучке формулювання статті 122 виправдовує перегляд вимог щодо одностайності, оскільки скасування санкцій принесе хаос в європейську економіку. Таке тлумачення також може бути використане для зменшення частоти голосувань щодо поновлення санкцій з кожних шести місяців до одного разу на три роки.

Зараз час має вирішальне значення, оскільки невдача в досягненні угоди залишить Україну з обмеженим бюджетом для боротьби з російською агресією, перш ніж бюджет Києва вичерпається у квітні.

Ключове питання полягає в тому, чи задовольнить рішення Комісії прем'єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера та спонукатиме його санкціонувати вивільнення російських коштів з банку Euroclear у Брюсселі.

Саміт ЄС, де розглянуть питання російських активів, відбудеться 18 грудня. Зараз розробляється правова база, а повна пропозиція Бельгії щодо позики очікується в 3 грудня.

Репараційний кредит для України – останні новини

Наприкінці листопада прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, який проти передачі росактивів Україні, висловив специфічну тезу, що такий крок може зірвати потенційну "мирну угоду".

У відповідь де Вевер наразився на критику з боку частини дипломатів ЄС, які припустили, що Бельгія має приховану мотивацію утримувати у себе росактиви через чималі податки, що надходять до місцевого бюджету від заморожених коштів.

В той же час економіст Олег Пендзин закликав не зосереджувати увагу на бельгійській відмові, нагадуючи про існування угорського прем’єра Віктора Орбана, який точно не погодить передачу росактивів навіть за зміни рішення де Вевера.

