Путін назвав нещодавно запропоновані зміни в мирному плані США для України "абсолютно неприйнятними".

П'ятигодинна зустріч у Кремлі президента Росії Володимира Путіна з посланниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером завершилася без досягнення угоди про припинення війни. У Росії назвали переговори "корисними" і "конструктивними", проте ключове питання залишається невирішеним, пише The Wall Street Journal.

Радник Путіна Юрій Ушаков, присутній на зустрічі, заявив, що територіальне питання є одним із найважливіших для Москви, але сторонам поки що не вдалося досягти компромісу.

"Деякі американські напрацювання виглядають більш-менш прийнятними, хоча їх необхідно обговорити. Деякі запропоновані формулювання нас не влаштовують. Тобто робота буде продовжена", - заявив він.

Відео дня

Територіальне питання стало однією з головних перешкод на шляху до угоди. Росія зажадала від Києва поступитися всім Донбасом, проте президент України Володимир Зеленський відмовився віддавати території, які Росія так і не захопила за майже чотири роки бойових дій.

Напередодні зустрічі у вівторок Путін звинуватив європейських лідерів у спробах затягнути війну, назвавши нещодавно запропоновані зміни в мирному плані США для України "абсолютно неприйнятними".

"Усі ці зміни спрямовані на одне - заблокувати весь цей мирний процес", - заявив він.

При цьому він додав, що в Європі помиляються, якщо думають, що Росії можна завдати стратегічної поразки. Він також заявив, що Росія готова воювати з Європою в разі нападу.

"Ми не плануємо воювати з Європою, я вже сто разів говорив про це. Але якщо Європа захоче воювати з нами і почне це робити, то ми готові просто зараз", - заявив російський лідер.

Ці висловлювання стали однією з найрізкіших критичних зауважень Путіна на адресу Європи, зазначає WSJ.

Водночас високопоставлений представник НАТО проігнорував висловлювання Путіна про Європу, заявивши, що альянс єдиний. За словами чиновника, у Росії немає ні чисельності військ, ні військового потенціалу, щоб перемогти Організацію Північноатлантичного договору в Європі.

Такі численні етапи перегляду та змін ілюструють складність розробки плану, який задовольнить обидві сторони, пише WSJ.

Так, у вівторок Кремль заявив про готовність відпрацювати пропозицію США, але підтвердив давню позицію Росії, згідно з якою будь-яке врегулювання конфлікту через переговори повинне бути спрямоване на усунення його "корінних причин" - так Москва позначає протидію прозахідному курсу України та розширенню НАТО на схід.

Мирні переговори - інші новини

Раніше УНІАН повідомляв, що видання NBC News із посиланням на російського посадовця, який говорив на умовах анонімності, зазначило, що Кремль не піде на компроміс щодо трьох пунктів у мирному плані. Водночас, він заявив, що є питання, в яких Москва "готова проявити гнучкість". Зокрема, це стосується заморожених російських активів.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна чекатиме від США сигналів після зустрічі Віткоффа і Кушнера з Путіним.

Вас також можуть зацікавити новини: