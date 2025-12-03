Турецька компанія Besiktas Shipping, яка керує флотом із 29 танкерів, дійшла висновку, що безпекова ситуація в регіоні різко погіршилася.

Судноплавна компанія Туреччини Besiktas Shipping, яка володіє нафтовим танкером Mersin, що був пошкоджений біля берегів Сенегалу, повністю припиняє будь-яку діяльність, пов'язану з російськими інтересами, пише Reuters.

Видання розповідає, що 27 листопада судно, яке стояло на якорі поблизу Дакара, зазнало чотирьох зовнішніх вибухів. В результаті чого в машинне відділення почала надходити морська вода. Примітно, що причина вибухів поки що не встановлена.

Відомо, що турецька компанія Besiktas Shipping керує флотом із 29 танкерів. В компанії підкреслили, що вони завжди суворо дотримувалися міжнародних санкцій, включаючи механізм цінової стелі G7/ЄС. Проте фірма дійшла висновку, що безпекова ситуація в регіоні різко погіршилася.

"Після ретельної оцінки ми дійшли висновку, що ризики для суден та екіпажів стали неприйнятними", - вказано в заяві компанії.

Також в заяві підкреслюється, що безпека персоналу та активів є їхнім головним пріоритетом. Це рішення було ухвалено на тлі хвилі нападів на судна, що мають зв'язки з Росією.

Хоча Україна заперечує причетність до події біля Сенегалу, турецький чиновник підтвердив, що необхідні сигнали були надіслані всім сторонам, включаючи владу України.

Вказується, що припинення операцій Besiktas Shipping може створити прецедент для інших морських перевізників.

Ураження танкерів: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Україна не має жодного стосунку до інциденту з російським судном в Чорному морі. Тихий припустив, що це могла бути провокація Росії. Він спростував всі звинувачення, які висувала пропаганда Росії.

Також ми писали, що на фоні атак українських військових безпілотників по нафтовим танкерам російського тіньового флоту зросла вартість доставки товарів через Чорне море. Зокрема, зросли витрати на страхування від військових ризиків. Чорне море має вирішальне значення для перевезення зерна, нафти та нафтопродуктів.

